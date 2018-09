Hacienda: los presupuestos "llegarán a tiempo" pese a la compleja tramitación

La tramitación de la enmienda que modificaría la Ley de Estabilidad Presupuestaria y permite sortear el veto del Senado a los nuevos objetivos de déficit y deuda pública no paraliza la presentación de los Presupuestos Generales del Estado de 2019, que "llegarán a tiempo", han dicho fuentes de Hacienda.

Desde el Ministerio se asegura que se van a utilizar todos los instrumentos legales para llegar a tiempo y que los Presupuestos puedan ser aprobados definitivamente en el primer trimestre del año, tal como ya señaló el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Las cuentas públicas del próximo año se están elaborando con las metas de déficit acordadas con Bruselas y que son del 1,8 % del PIB en 2019, del 1,1 % en 2020 y del 0,4 % en 2021, frente a las anteriores del PP, del 2,2 %, el 0,3 % y superávit, respectivamente.

Los Presupuestos contemplarán un margen de 6.000 millones de euros más gracias a la flexibilización de los nuevos objetivos de déficit, que ya fueron aprobados por el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

El Ejecutivo sigue con la intención de presentar las cuentas públicas a finales de noviembre o principios de diciembre para que se inicie su tramitación primero en el Congreso y luego en el Senado, aunque dicha tramitación podría solaparse con la de la reforma de la Ley de Estabilidad o incluso con el nuevo debate de aprobación del techo de gasto y senda fiscal, que será posterior.

Y es que una vez que el PSOE ha metido una enmienda en el proyecto de Ley del Poder Judicial sobre medidas urgentes del Pacto contra la violencia de género empieza la cuenta atrás en esta tramitación.

La enmienda, que pide cambiar el artículo 15.6 de la Ley de Estabilidad para que el Senado no tenga capacidad de vetar una senda de déficit y pueda volver a votarse en el Pleno del Congreso y aprobarse con mayoría simple, debe tratarse en la Comisión de Justicia del Congreso.

La Mesa de esta comisión se reúne mañana una vez que ayer finalizó el plazo de presentación de enmiendas al articulado.

El objetivo es comenzar la ponencia que pasaría al Pleno del Congreso para ser ratificada y que también votaría las enmiendas que quedaran vivas durante la comisión, ya que ésta no tiene competencia legislativa plena.

Este trámite podría prolongarse varias semanas, siempre y cuando no se produzcan discrepancias jurídicas argumentadas por algunos partidos políticos y se dilaten los plazos.

Ciudadanos considera que la Mesa de la Comisión de Justicia no tiene competencia para abordar una enmienda que cambia una Ley orgánica que trata un tema diferente, aunque fuentes socialistas insisten en que cualquier comisión tiene capacidad soberana.

Por otra parte, el PSOE ha dicho que pedirán en el Pleno del Congreso que este proyecto de Ley del Poder Judicial se tramite por la vía de urgencia en la Cámara Alta.

El Reglamento del Senado en su artículo 133 afirma que: "en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados, el Senado dispone de un plazo de veinte días naturales para ejercitar sus facultades de orden legislativo".

De esta forma, la modificación de la Ley de Estabilidad podría estar lista en noviembre, fecha que se aproxima a la posible presentación de los Presupuestos en el Congreso.

No obstante, una vez reformada la Ley de Estabilidad el Ejecutivo debe buscar los apoyos suficientes para aprobar la nueva senda de déficit, que todavía no tiene garantizados.

El PDeCAT ha advertido de que no apoyará los objetivos de déficit público si Hacienda no reforma la regla de gasto y permite que los ayuntamientos puedan reinvertir su superávit, y ERC también avisó hace unas semanas que su voto no siempre será favorable y que podrían revisarlo si el Gobierno no respeta el autogobierno de Cataluña.