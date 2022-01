Un tercio de las ayudas a empresas por el covid volverá a Hacienda porque era muy complicado solicitarlas

El pasado mes de marzo, el Gobierno anunciaba a bombo y platillo 7.000 millones en ayudas directas para las empresas y autónomos más afectados por la pandemia de la covid. Una lluvia de millones que venía a dar un respiro y a apuntalar sus las pérdidas de cierres, confinamientos y medidas sanitarias impuestas. Pues bien, casi un año después, a miles de autónomos y pequeños negocios e industrias no les ha llegado ni un euro de ese plan de ayudas. Se calcula que el 48 % de los 7.000 millones aún no se han repartido y en torno a un tercio se quedarán previsiblemente sin ejecutar ya que las solicitudes registradas no cubren todos los recursos a disposición de las comunidades autónomas, encargadas de su reparto.

Se trataba de ayudas destinadas a autónomos y empresas de los sectores más afectados por esta crisis -principalmente hostelería, turismo y comercio-, cuyos ingresos hubieran caído más de un 30 % con respecto a 2019, año en el que no pudieron registrar pérdidas.

En general, la planificación de estas ayudas ha sido un auténtico despropósito

La idea era que estas ayudas pudieran compensar, como máximo, el 40% de la caída adicional de ingresos en el caso de micropymes y autónomos (hasta 10 empleados), y hasta un 20% para el resto de empresas. Los autónomos que tributan en módulos recibirían hasta 3.000 euros y entre 4.000 y 200.000 euros el resto de autónomos y empresas, importes que podrán elevarse tanto en Canarias y Baleares, siempre dentro de los límites de ayudas de Estado fijados por Bruselas.

Los requisitos eran tan abrumadores que miles de pequeños comercios y autónomos nunca supieron como solicitar las ayudas













¿La razón de que no se hayan repartido?

Dicen los expertos, explica Pilar García de la Granja en 'Herrera en COPE' que los requisitos "eran tan abrumadores y la burocracia de tal calibre que miles de pequeños comercios y autónomos nunca supieron como solicitar esas ayudas para paliar las pérdidas de cierres, confinamientos y medidas sanitarias impuestas por el Gobierno".

DESPROPÓSITO

"En general, la planificación de estas ayudas ha sido un auténtico despropósito, desde su concepción por parte del ministerio de Asuntos Económicos, hasta las adaptaciones que se han desarrollado en el seno de los Gobiernos autonómicos", aseguraba el presidente de UPTA, Eduardo Abad, que cree que la Administración no ha estado a la altura de las necesidades del colectivo autónomo.

A su juicio, para los autónomos hubiera sido clave poder usar el dinero para pagar deudas con la Seguridad Social o con Hacienda, algo no previsto en unas ayudas pensadas para el pago de deudas contraídas desde marzo de 2020, como pagos a proveedores, suministros, arrendamientos o préstamos.

TRABAS PARA LOS AUTÓNOMOS

En el mismo sentido, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, considera que había demasiadas trabas para que los autónomos pudieran acceder a estas ayudas.

A QUÉ LIMBO SE HA IDO ESE DINERO

Concretamente irán a parar "al ministerio de Hacienda", advierte De la Granja que señala que "servirán para reducir en una décima y media el déficit público".

En concreto UPTA calculaba recientemente que las autonomías, -puesto que el dinero fue trasferido a las comunidades- tendrán que reintegrar al Estado más de 2.500 millones no ejecutados.