De Guindos prevé que los ahorradores empiecen a recibir pronto remuneración

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, ha afirmado este lunes que la remuneración de los bancos a sus ahorradores en forma de intereses "debe de llegar y relativamente rápido", por el incremento de los tipos de interés aprobado por el controlador europeo.

Tras años en los que los ahorradores han carecido de remuneración en forma de intereses como consecuencia de los bajos tipos de interés aplicados en el mercado financiero, De Guindos ha bromeado con los banqueros presentes en el desayuno informativo organizado en Valladolid por el diario El Norte de Castilla, ya que ha recomendado a los clientes que se pasen por la sucursal para pedir que actualicen las condiciones.

"Lo siento", ha ironizado el exministro, convencido de que él se "iría al banco" a reclamar que esa subida de los tipos de interés repercuta en la remuneración por tener depositados los ahorros, ya que por el lado contrario sí han comenzado a aplicarse los incrementos de las hipotecas asociados a la subida del Euríbor.

Relacionado también con el sector bancario, preguntado por la posibilidad de que España aplique un impuesto a los beneficios de la banca, De Guindos ha preferido no entrar a analizar la propuesta concreta que se esté barajando a nivel político en este país, sino que ha esbozado la opinión que "siempre" tiene el BCE sobre este tipo de recetas: "No debe afectar a la financiación de empresas y familias, no debe afectar al crédito y no debe afectar a la solvencia".