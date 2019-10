Guindos cree que España puede capear perfectamente la desaceleración si se hacen las cosas relativamente bien

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, se ha mostrado este viernes convencido de que, "si se hacen las cosas relativamente bien, España puede capear perfectamente" la actual "desaceleración económica mundial y seguir creciendo por encima de la media de la zona euro".

Así lo ha puesto de manifiesto en el transcurso de un encuentro que ha protagonizado en la sede de 'ABC' de Sevilla con motivo del 90 aniversario del periódico en el que ha reconocido que los actuales son "momentos de incertidumbre sin duda", con "desaceleración económica" en Europa desde hace "prácticamente 18 meses", pero de la economía española solo puede decir "palabras bonitas".

"Solo voy a hablar bien de la economía española", ha sentenciado el que fuera ministro del ramo en la etapa de presidencia de Mariano Rajoy, para agregar que "hoy no es el año 2008 --en alusión al inicio de la última gran crisis económica-- porque España llevó a cabo muchas reformas y se han corregido muchísimos desequilibrios que no se dan ahora".

De esta manera, ha comentado que el nivel de endeudamiento de las familias "es mucho más reducido, ya no hay prácticamente cajas de ahorro y el sistema bancario funciona bien", además de que "no existe una burbuja inmobiliaria, y España es competitiva y está creciendo por encima de la media europea".

Por eso, Guindos cree que "no va a ocurrir" lo de la etapa de 2008-2012, aunque ahora "nos enfrentamos a una desaceleración económica global" de la que "no nos vamos a evadir" y ya "la estamos sintiendo", por lo que "hay cuestiones que habrá que ir atajando, pero no es lo que vivimos" hace una década aproximadamente, según ha insistido.

En esa línea, ha subrayado que, "desde el punto de vista objetivo" de sus indicadores macroeconómicos, la situación de la economía española está "mucho mejor de lo que estaba en 2008".

Además, Luis de Guindos, que ha expresado su deseo de que haya "estabilidad" en España, se ha mostrado "convencido de que la sociedad española es madura e inteligente", y en esa línea ha subrayado que él no tiene un "discurso catastrofista en absoluto", porque "la economía española tiene muchísimas fortalezas" y ha realizado "un recorrido impensable hace diez años de mejora de competitividad".

Así las cosas, el vicepresidente del BCE ha reconocido que "tal vez lo peor" del actual contexto sea "la incertidumbre que tenemos sobre riesgos potenciales" como el 'Brexit', que "no está descontado al 100% que sea desordenado", y las tensiones comerciales, que pueden agravar la actual desaceleración.