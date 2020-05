Guindos confía en que España vuelva a crecer más que la media europea si se hacen las cosas "correctamente"

Advierte a los bancos de que no se guarden la liquidez "en condiciones muy favorables" proporcionada por el BCE

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, ha expresado su confianza en que la economía española superará la actual crisis por el impacto de la pandemia de Covid-19 y las medidas de confinamiento implementadas y ha asegurado que "si se hacen las cosas correctamente" se recuperarán los niveles de actividad previos, con un crecimiento por encima de la media de la zona euro.

"Si se hacen las cosas correctamente, rebotaremos y volveremos a los niveles de actividad anteriores a la crisis", ha indicada Guindos en una entrevista con la emisora Capital Radio, recogida por Europa Press, donde ha defendido que la economía española "sorprende siempre para bien en los momentos más difíciles".

En este sentido, Guindos ha subrayado que, en estos momentos, "se trata de que sobreviva el mayor número de empresas posibles", para lo que ha considerado fundamental que los gobiernos pongan en marcha políticas adecuadas de suspensión de impuestos, reducción de cargas y para intentar que todos los costes de las empresas no queden bloqueados y así salvar el tejido productivo.

"Son actuaciones concretas de cada país y muchos han ido en esa dirección que, en mi opinión, es la dirección correcta", ha apuntado el vicepresidente del BCE, quien se ha vuelto a manifestar partidario de que los trabajadores afectados por la crisis que no cuenten con ninguna protección puedan acceder a cierta renta mínima de carácter temporal.

El exministro español de Economía y Competitividad, ha reconocido que España atraviesa un momento de extrema complejidad, ya que en apenas dos trimestres se va a registrar una caída de PIB equivalente a la sufrida en los cinco años de la última crisis financiera, aunque ha subrayado que en la actualidad España cuenta con una economía competitiva gracias a las reformas que se hicieron, con un mayor peso del sector exterior y un sector financiero mucho más saneado.

"Estoy convencido de que la economía española rebotará, volverá a generar empleo con intensidad y volverá a crecer por encima de la media europea", ha señalado Guindos.

PAQUETE COMPLETO DE POLÍTICAS.

Por otro lado, el vicepresidente del BCE ha reiterado la disposición del banco central para hacer todo lo necesario para evitar que haya tensiones en los mercados de deuda y los mercados financieros, evitando la fragmentación en los mercados de deuda pública y que se produzca un incremento "indeseado e indeseable" de las primas de riesgo.

"Estamos haciendo nuestra parte. Estamos comprometidos en evitar que las primas de riesgo se disparen, porque eso se trasladaría en última instancia en las condiciones financieras, incrementando la tensión de las condiciones financieras, y eso sería muy negativo", ha apuntado.

A pesar de que con la intervención del BCE se está consiguiendo "cierta vuelta a la normalidad", Guindos ha vuelto a señalar que la política monetaria no puede ser la única que actúe. "No es todopoderosa", ha advertido, por lo que ha reiterado el llamamiento del BCE a que también asuman su papel las políticas fiscales, no únicamente nacionales, sino también europeas.

"Tiene que ser una actuación conjunta, un paquete completo", ha subrayado. "El BCE ha actuado con contundencia desde un primer momento, pero también tiene que haber otros actores", ha recordado Guindos.

LOS BANCOS NO DEBEN GUARDARSE LA LIQUIDEZ DEL BCE.

Por otro lado, el vicepresidente del BCE ha defendido las últimas medidas anunciadas por la institución, entre las que destacan las dirigidas a proporcionar a los bancos de la eurozona "liquidez en condiciones muy favorables" con el objetivo de que las entidades, en su papel de intermediarios, trasladen esta a la economía real.

"No existe ninguna restricción de liquidez en este momento", ha afirmado el banquero central, para quien es fundamental que esta intervención monetaria sea complementada con garantías del sector público, con sistemas de avales a la concesión de crédito, para que la liquidez se extienda al conjunto de la actividad.

"Nosotros podemos darle toda la liquidez a los bancos, pero luego debe haber también un sistema de garantías, pero eso forma parte de la política fiscal, no de la monetaria", ha indicado Guindos, quien ha advertido a las entidades de que "no pueden coger esta liquidez en condiciones tan favorables y guardársela", ya que esa es una de las condiciones establecidas por el banco central en sus programas.

RECUPERACIÓN EN LA SEGUNDA MITAD DEL AÑO.

En cuanto a la evolución de la economía, el vicepresidente del BCE ha señalado que las previsiones de la institución apuntan a que, tras la caída del PIB de la zona euro del 3,8% en el primer trimestre del año, la evolución de la actividad será peor en el segundo trimestre y, dependiendo de cómo transcurra la pandemia y la retirada de restricciones, haya un cierto rebote a partir del tercer trimestre, que continuará hasta el final de año.

"En el primer trimestre la actividad económica de la zona euro cayó más de un 3% y en el segundo trimestre la situación va a ser peor. La caída del PIB puede duplicar o incluso triplicar lo que ocurrió en el primer trimestre del año", ha advertido Guindos, añadiendo que se tardará en recuperar la caída de la actividad que se registrará en el primer semestre.

En este sentido, subrayando la elevada incertidumbre existente, el banquero ha anticipado que la reactivación de la economía debe comenzar en la segunda mitad de este año y continuar el año próximo, aunque ha advertido de que dependerá de factores que no pueden controlarse, como si va a haber una segunda ola de contagios o cómo van a ser las medidas de eliminación de las restricciones.

"El BCE tiene un escenario más suave del -5% que se recuperaría prácticamente el próximo año. El más extremo sería una caída del 12% en el que no habría recuperación hasta dentro de 2 años. Luego un escenario intermedio con una caída en el entorno del 9%", ha indicado.