El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE) Luis de Guindos reconoce que - en el escenario en el que se mueve el mundo con la guerra de Ucrania en primer plano-, la incertidumbre de la economía en el conjunto de la UE es “enorme”.

Para De Guindos en esta situación económica con la inflación muy alta, sería un error aplicar una política fiscal expansiva, por lo ha pedido que la fiscalidad ayude a reducir el efecto de la inflación en los grupos más vulnerables.

Luis de Guindos (que ha participado en el foro ‘Encuentros en Castilla y León’ organizado por el diario El Norte de Castilla y CajaMar), ha insistido en las previsiones y actuaciones adoptadas desde el Banco Central Europeo, que no trabaja en un escenario de recesión económica, aunque sí de “desaceleración”, pero eso no significa que la situación económica en el global de la Unión no sea de “incertidumbre”.

“Hablamos de un crecimiento muy bajo en el primer trimestre (de 2023) pero sin recesión”, ha afirmado De Guindos, que también también ha avanzado que se ha elaborado un escenario “alternativo” muy negativo que arrancaría con un “corte total” de suministros por parte de Rusia y que llevaría a una tasa de crecimiento negativa del -0,9%.

Pese a esa posibilidad, el exministro de Economía de Rajoy ha rsubrayado que el escenario central en el que trabaja la UE es un crecimiento del 0,9% para 2023, una tasa que se situaría “algo por debajo” del 2% en 2024.

Sobre el precio del dinero en la eurozona, De Guindos ha avanzado más subidas de los tipos tras alcanzar ya el 1,25% después del último incremento del 0,75%.