Guardiola ve lógico empezar a cobrar a las empresas por los depósitos, pero no a particulares

El consejero delegado de Banco Sabadell, Jaime Guardiola, cree que los bancos empezarán a cobrar los depósitos a las empresas para contrarrestar el efecto de tipos de interés negativos, aunque ve "difícil" que suceda lo mismo en el caso de los depósitos de clientes particulares.

Así lo ha manifestado durante la presentación de resultados del primer semestre de 2019, en el que la entidad incrementó un 340% su beneficio por menores provisiones y la ausencia de costes extraordinarios de la migración tecnológica de su filial británica TSB en el ejercicio anterior.

Según ha explicado Guardiola, el banco ya cobra los depósitos a los clientes institucionales, y ve probable empezar a hacerlo para las empresas si hay consenso del mercado.

En esta línea, ha indicado que empezar a trasladar a las empresas un coste por los depósitos es "una lógica de la situación de tipos", aunque en el caso de los particulares considera que "todavía hay bastantes márgenes de actuación" antes de que pueda suceder, si bien no lo puede descartar rotundamente. "Creo que eso no va a llegar a los particulares, pero el paradigma es de tal calibre, que bueno...", ha señalado.

"No ha empezado a pasar en el sector corporativo y, evidentemente, tiene que ser una situación general del mercado para que en términos competitivos se pueda producir, pero creo que acabará pasando. No es fácil, pero me parece que la tendencia va a ser un poco esa y no sé si se va a producir ni cuándo. Me parece más difícil que eso llegue a los clientes particulares, como sí pasa ya en otros países", ha señalado el directivo.

En su reunión del jueves, el Banco Central Europeo (BCE) abrió la puerta a bajar los tipos de interés en los próximos meses y a modificar su objetivo de inflación. Sobre la mesa hay herramientas como la segmentación de la tasa de facilidad de depósito o nuevas compras netas de activos están sobre la mesa, pero las decisiones tendrán que esperar a septiembre, cuando disponga de nuevas proyecciones macroeconómicas.

Además del consejero delegado de Sabadell, otros bancos se han pronunciado en la línea de no cobrar los depósitos a particulares, como es el caso de Santander, CaixaBank, Bankinter y Bankia, así como de la propia Asociación Española de Banca (AEB).

Guardiola sí ha señalado que el entorno de tipos bajos debe afrontarse de forma estructural y, por tanto, diseñar algunos cambios en el modelo de negocio de las entidades.

En cualquier caso, ha asegurado que la tendencia de crecimiento de volúmenes que ha experimentado el grupo este semestre y que espera que continúe permitirá a la entidad compensar los ajustes que la caída de tipos pueda tener en los márgenes.

"El elevado dinamismo comercial en todas las geografías y los sólidos ingresos del negocio bancario nos permiten estar más preparados para este escenario de tipos mas bajos", ha indicado.