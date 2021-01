Un grupo de 'frikis' de Reddit hace temblar a Wall Street disparando las acciones de GameStop

Un grupo de inversores amateurs ha realizado una de las operaciones más revolucionarias de la historia de la bolsa de Wall Street, al convertir una empresa con serios problemas financieros en una de las más pujantes del mercado más importante del mundo.

El pasado mes de abril, la empresa GameStop, dedicada a la venta de videojuegos en tiendas físicas, anunció el cierrer de la mayoría de sus establecimientos en Estados Unidos. En aquel momento, las acciones de la compañía valían alrededor de 3 dólares.

A comienzos de enero de 2021, las acciones de la compañía se situaban en 17,25 dólares. Desde entonces, y en apenas tres semanas, las acciones de la compañía se han disparado un 1.915% hasta alcanzar un valor de 347 dólares por acción en la jornada de ayer.

Detrás de este espectacular crecimiento está un grupo de inversores amateur de la red social reddit, que se han organizado para derrotar a los traders que normalmente controlan todo lo que sucede en Wall Street.

Reddit es una red social en la que los usuarios siguen páginas o grupos en los que se habla sobre un tema concreto que despierta su interés. El grupo WallStreetBets (apuestas de Wall Street), es uno de los más populares en la plataforma, y, en él, los usuarios comparten información sobre la bolsa e inversiones que puedan resultar provechosas para ellos.

Los usuarios de este grupo mantienen tradicionalmente una animadversión hacia los inversores que invierten en corto, al considerar que se aprovechan de la debilidad de los pequeños inversores para realizar ganancias. Una animadversión que les ha llevado a desarrollar esta 'trampa' contra estos short-sellers intentando aprovecharse de su ambición y su exceso de confianza.

Invertir en corto es apostar a que las acciones de una empresa van a caer. Los short-sellers toman prestadas acciones para venderlas en el mercado con la promesa de comprarlas de nuevo poco después. Si aciertan en su predicción, venden caro y compran barato, por lo que gana dinero.

La mala situación económica de GameStop hizo que algunos de los grupos inversores decidieran apostar contra el futuro de la compañía, especialmente tocada por la crisis del coronavirus, pensando que era una inversión casi segura. Pero en Reddit no gustó esta maniobra y decidieron contraatacar.

A comienzos de enero, GameStop incorporó a tres nuevos directores a su junta directiva, entre ellos el cofundador de Chewy, Ryan Cohen. Los inversores vieron esto como un síntoma de que la compañía estaba dispuesta a afrontar su digitalización, requisito indispensable para competir con un gigante como Amazon.

Ese día, las acciones de GameStop subieron un 13%, una subida que no se quedó ahí. Los inversores del grupo de Reddit vieron una oportunidad de darle en los morros a los inversores a corto y decidieron comenzar a comprar una gran cantidad de acciones de la compañía. En apenas una semana, el precio de las acciones se disparó, provocando el pánico de los inversores a corto, que a su vez compraron más y más acciones para intentar revertir las pérdidas. Un duelo de 'faroles' que ha disparado las acciones a valores propios de las grandes empresas de EEUU.

