Grupo Faustino lleva su icónico vino Faustino I a los principales aeropuertos de Europa y América

El 50% de la facturación del grupo procede de la exportación

Grupo Faustino, que comercializa las marcas de las bodegas Faustino, Portia, Campillo, Marqués de Vitoria, Valcarlos, Leganza y Victorianas, impulsa su expansión internacional con el desembarco en septiembre de su icónico vino Faustino I Gran Reserva en los principales aeropuertos de Europa y América.

"Desde septiembre estaremos implantados con nuestra referencia más icónica, Faustino I, el gran reserva de Rioja más vendido en el mundo y catalogado por la revista 'Decanter' como el 'mejor vino del mundo', en los principales aeropuertos de Europa, América del Norte y del Sur", ha avanzado a Europa Press el responsable de grandes cuentas del Grupo Faustino, Javier García.

García ha señalado que los aeropuertos son un "buen escaparate para los vinos". "En muchos casos, es curioso, que los vinos de alta gama estén implantados en los aeropuertos antes que en los canales tradicionales. El cliente extranjero busca bodegas de reconocido prestigio, que sabe que no van a defraudarle, no quiere arriesgarse a comprar un vino que se ha puesto de moda. Además, los vinos de alta gama tienen unos precios muy atractivos en los aeropuertos", ha explicado.

En la actualidad, la bodega española está presente en todos los aeropuertos españoles, donde cuenta con más de 15 referencias, entre las que destacan vinos 'premium' como el Faustino I Gran Reserva, Faustino Icon, Portia Triennia o Campillo Finca Cuesta Clara, mientras que también cuenta con presencia en los 'dutty free' de aeropuertos internacionales como en Chicago, Seattle, Las Vegas, México, Brasil, Viena, San Petersburgo o Helsinki, entre otros.

INNOVANDO EN FORMATOS

Además, el grupo apuesta por innovar en formatos como el 'listo para llevar' que se encuentra disponible en los 'dutty free' de los aeropuertos. "Bodegas Faustino ha sido innovadora en aportar nuevos formatos al mercado y nuevos sistemas de cierre en las botellas como los tapones de rosca que hacen más accesible el consumo moderado del vino. Además, los formatos de 18,75 centilitros crecen y son una opción muy solicitada para el consumo del viajero en el avión", ha explicado.

Grupo Faustino está presente con sus vinos en más de 120 países de todo el mundo, de los que gran parte corresponden a sus gamas más 'premium'. "Actualmente, más del 50% de nuestra facturación corresponde a la exportación, por lo que nuestros vinos son muy conocidos por los turistas que visitan España. Más que por las ventas de los aeropuertos, que representan un 5% de las ventas nacionales, es importante por la imagen que nos aporta", ha recalcado García.

El responsable de grandes cuentas de la bodega ha destacado que los visitantes extranjeros que vienen a España valoran de manera "extraordinaria la excelente relación calidad precio" que se encuentran de los vinos.

"En España, ciertos consumidores nacionales no valoran adecuadamente un vino con mucha presencia en el mercado y buscan otros poco conocidos, por considerarlos más 'trendy', pero fuera se valora mucho más la calidad, sin importar que sean vinos con mucha o poca producción", ha explicado.

La bodega familiar española, fundada en 1861, está presente a través de siete bodegas en cinco Denominaciones de Origen diferentes (D.O.Ca Rioja, D.O. Ribera del Duero, D.O. Navarra, D.O. La Mancha, D.O. Cava) y cuenta con 2.000 hectáreas de viñedos con más de 15 variedades de uva.