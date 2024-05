El Govern traslada su pésame a los allegados de las víctimas y pide no viajar a Afganistán

La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha trasladado el pésame del ejecutivo a los familiares y amigos de los tres catalanes que fallecieron el pasado viernes en un atentado en la ciudad afgana de Bamiyán, al tiempo que ha pedido no viajar a ese país "por ningún motivo", ya que "no es un lugar seguro".

En la habitual rueda de prensa tras la reunión semanal del Consell Executiu, Plaja ha explicado que el ejecutivo catalán ha ofrecido apoyo psicológico a los allegados de las víctimas y que está colaborando con las autoridades para acometer la repatriación de los cadáveres.

Ello, en un contexto en el que los talibanes han asegurado a EFE que están comprometidos a facilitar la repatriación de estos tres turistas catalanes, víctimas de un atentado en Afganistán reivindicado por el Estado Islámico.

"Afganistán no es un lugar seguro para los turistas. No se puede viajar ahí sin correr riesgos altísimos", ha señalado posteriormente la portavoz, que también ha pedido a los ciudadanos comprobar en los canales oficiales qué zonas son seguras y cuáles no para viajar.