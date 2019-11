El Govern pide "retomar" la vía de Pedralbes para "abrir una nueva etapa"

El vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, ha reclamado hoy al Gobierno "retomar el camino" de la llamada declaración de Pedralbes para "abrir una nueva etapa de diálogo y negociación", mientras la ministra en funciones Nadia Calviño ha pedido "responsabilidad" para garantizar la "estabilidad política y social" en España.

En el acto de entrega de las Medallas de Honor y los XII Premios Carles Ferrer Salat que concede Foment del Treball, Aragonès ha pronunciado estas palabras en presencia de las ministras del Gobierno en funciones Nadia Calviño (Economía), Margarita Robles (Defensa) y María Jesús Montero (Hacienda).

El vicepresidente y conseller de Economía ha sido el máximo representante del ejecutivo catalán presente en el acto de esta noche, pues Torra ha anulado su asistencia tras declarar durante horas en el juicio por desobediencia a la Junta Electoral Central.

Esta es la primera ocasión en la que han coincidido en un acto público miembros del Govern y del Ejecutivo central en funciones tras las elecciones de este 10N, un encuentro que se ha producido en pleno proceso de negociación para la investidura del candidato socialista a la presidencia, Pedro Sánchez.

Aragonès ha recordado que se cumple ahora un año de la citada declaración de Pedralbes, un acuerdo "absolutamente insuficiente y seguramente demasiado ambiguo" que a pesar de ello debe servir de "base" y es "necesario" para establecer un diálogo franco entre el Gobierno y la Generalitat.

En su intervención, la ministra Calviño ha instado a todas las administraciones públicas a actuar "con responsabilidad" para garantizar la "estabilidad política y social" que necesita España y que considera un elemento clave para generar riqueza.

"La estabilidad política y social es clave para generar inversiones y riqueza. Todos los niveles de las administraciones deben ejercer sus funciones con responsabilidad. Esa es nuestra función: servir a los ciudadanos y dotar al país de concordia social", ha subrayado, tras destacar también la importancia de "las posturas dialogantes y constructivas".

Tras recordar el preacuerdo suscrito entre el PSOE y Unidas Podemos para cerrar un gobierno de coalición, Calviño ha emplazado al conjunto de fuerzas políticas a "asumir sus responsabilidades y sumarse a esta mayoría".

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha cerrado el acto institucional previo a la cena que han compartido 750 empresarios e invitados, con un discurso especialmente duro con el Govern cuando ha recordado los disturbios de las últimas semanas en Cataluña tras hacerse pública la sentencia del 'procés'.

Sánchez Llibre ha reclamado al ejecutivo de Quim Torra una "condena contundente" de los actos violentos que han dañado la actividad económica para evitar que se repitan y le ha advertido que, de no hacerlo, incurrirá en "una grave irresponsabilidad".

El empresario ha sido especialmente crítico con los cortes de carreteras y autopistas que grupos independentistas han llevado a cabo en puntos de la red viaria catalana y de Barcelona y que se publicitaban con lemas como "independencia o barbarie".

"El derecho a reunirse y a manifestarse no ampara provocar la barbarie. Querer perjudicar la economía, como afirman los protagonistas de esta barbarie, necesita una respuesta rápida y eficiente de las autoridades", ha dicho.

A juicio de Sánchez Llibre, "no condenar la barbarie y no evitarla es una grave irresponsabilidad del Govern", que "tiene la obligación de garantizar los derechos de todos y cada uno de los ciudadanos. De los que quieren legítimamente manifestarse y de los que no".

En la sala se encontraban, además de las ministras y Aragonés, los consellers Àngels Chacón (Empresa), Damià Calvet (Territorio) y Chakir el Homrani (Trabajo); la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, así como el primer teniente de alcaldía del Ayuntamiento de Barcelona, Jaume Collboni, entre otras autoridades.

El protagonista de la noche, entre los premiados por Foment, ha sido el presidente de Seat, Luca de Meo, que ha recogido la Medalla de Honor al Empresario del Año por su liderazgo al frente de la principal fábrica automovilística de España, que ha encadenado en los últimos años récords de ventas y beneficios.

Entre otras personalidades del mundo político y económico han asistido al acto de Foment el presidente de la CEOE, Joan Rosell; los líderes de CCOO y UGT en Cataluña, Javier Pacheco y Camil Ros, y el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig.

La gala de Foment no ha contado finalmente con la presencia del president Quim Torra, quien en un principio sí había confirmado su asistencia.

Fuentes de la Generalitat han afirmado que su ausencia se ha debido a que el Ejecutivo central "ha invocado una cláusula" según la cual el presidente en funciones, Pedro Sánchez, ha querido "imponer" que la ministra de Economía, Nadia Calviño, "pasara por delante protocolariamente".