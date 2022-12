Govern y comunes llegan a acuerdo presupuestario con nuevas medidas fiscales

El Govern y los comunes han sellado un pacto para retocar la tarifa del Impuesto sobre el Patrimonio que pagan los grandes patrimonios en Cataluña e igualarla a lo previsto en el impuesto estatal sobre grandes fortunas, al tiempo que han acordado un incremento del 33 % en la tarifa del impuesto catalán sobre viviendas vacías que ya está en vigor.

Ambas medidas están incluidas en el acuerdo sellado esta tarde entre ambas partes en el marco de los presupuestos de la Generalitat para 2023, por lo que el Govern, formado por ERC, se garantiza así al menos el apoyo de los comunes para intentar aprobar las cuentas para el año que viene en el Parlamento catalán, para lo que necesitaría aún el apoyo del PSC o de Junts.

Además, el pacto incluye activar dos nuevos impuestos en Cataluña: uno a las emisiones portuarias de grandes barcos y otro a los alimentos ultraprocesados, cuyas leyes se empezarían a tramitar en 2023.

En el caso de Patrimonio, este retoque legal persigue que el gobierno catalán no pierda recaudación.

Es decir, como el impuesto estatal a las grandes fortunas se aplicará en toda España y la normativa catalana sobre Patrimonio prevé tipos más bajos para patrimonios de más de 10,6 millones de euros, lo que hace ahora la Generalitat es elevar el tipo para estos grandes patrimonios e igualarlo a lo previsto en la normativa estatal, con lo que la recaudación extra por la diferencia entre normativas, unos 12 millones, se queda en sus manos.

La consellera de Economía de la Generalitat, Natàlia Mas, ha asegurado que se trata de una modificación "técnica y temporal" -limitada a dos años, tal como prevé la normativa estatal-, con lo que la Generalitat igualará su tarifa de Patrimonio a "los tipos del Estado para las rentas más elevadas".

"No tendría sentido que las grandes fortunas paguen igualmente el impuesto y que no hiciéramos esta reforma, porque los recursos extra los ingresaría el Estado y no nosotros", ha añadido la consellera.

La presidenta del grupo de En Comú Podem, Jèssica Albiach, por su parte, ha comentado que los comunes han trasladado a Cataluña "el mismo acuerdo trabajado en el Gobierno central".

Albiach ha tildado esta iniciativa de "impuesto de solidaridad" y ha recordado que este impuesto a las grandes fortunas molesta a la patronal Foment del Treball.

El pacto con los comunes no incluye, sin embargo, retoques en la parte autonómica del IRPF o una deflactación, una medida ya descartada por la consellera de Economía, Natàlia Mas.

En cuanto a la reforma del impuesto catalán a las viviendas vacías, modifica el sistema de cálculo de las bonificaciones con el fin de reducir el porcentaje de bonificación.

Pagan este impuesto las personas jurídicas, fondos de titulización y personas físicas que tienen la condición de grandes tenedores con viviendas vacías sin causa justificada durante más de dos años, y el Govern también retocará el impuesto para evitar que este cómputo de dos años se reinicie en el caso de transmisión de viviendas vacías.

Así pues, el plazo de desocupación acumulado por el vendedor se transmitirá al comprador, de forma que el contador no se podrá a cero, sino que seguirá en marcha.

Si salen adelante los presupuestos de 2023 también se bonificará durante los dos primeros años el 100 % deL impuesto de Actos Jurídicos Documentados a las escrituras públicas relacionadas con la promoción de viviendas de cooperativas de viviendas en cesión de uso sin ánimo de lucro y de iniciativa social.

TRAMITACIÓN DE DOS NUEVOS IMPUESTOS

El apartado de fiscalidad del acuerdo también contempla la activación de dos nuevos impuestos en Cataluña.

Por una parte, el Govern se compromete a impulsar la creación de un impuesto a las emisiones portuarias de los grandes barcos y de iniciar la tramitación parlamentaria entre los meses de enero y febrero de 2023.

Se trata de un impuesto que gravará las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) de los grandes barcos -a los cruceros, por ejemplo, ha dicho Albiach, aunque la consellera Mas ha dicho que se aplicaría a los cruceros y a otro tipo de barcos- que recalan en los puertos catalanes en función de sus emisiones durante las maniobras de atraque y durante la estancia del barco en el muelle.

Asimismo, ambas partes se comprometen a reactivar el impuesto catalán a los alimento ultraprocesados, que se incluyó ya en el pacto presupuestario de 2022, y que se empezaría a tramitar durante el tercer trimestre de 2023. EFE

jd-cs/ce/jdm

(foto)