Govern catalán, patronal y sindicatos pactan bases de reactivación económica

El Govern de la Generalitat de Cataluña, las patronales catalanas Foment del Treball y Pimec y los sindicatos UGT y CC. OO. han firmado este lunes el acuerdo nacional de bases para la reactivación económica con protección social, un documento con el que se busca impulsar un crecimiento económico sostenible "con trabajo de calidad".

A la firma del acto, que se ha llevado a cabo la tarde de este lunes en el salón Sant Jordi del Palau de la Generalitat, han asistido el presidente de la Generalitat, Quim Torra, el vicepresidente, Pere Aragonès, la consellera de Empresa, Àngels Chacón, el de Asuntos Sociales, Chakir El Homrani, y los representantes de las organizaciones firmantes.

Con el acuerdo, las partes se comprometen a "poner todas las herramientas para el cumplimento de los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030", en concreto los que hacen referencia al fin de la pobreza y del hambre y a la salud y el bienestar.

El documento también emplaza a las partes a establecer "criterios de equidad de género y demográficos que garanticen la igualdad de oportunidades para todas las personas", impulsar una ley de la gente mayor y promover la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, entre otras medidas.

En su discurso en el acto de firma del acuerdo, Torra ha señalado que el trabajo "no acaba" con la firma del documento y se ha comprometido en nombre de los firmantes a mantener "de forma sostenida los máximos espacios de cooperación e interlocución" para el despliegue de estos acuerdos y ha abogado por superar la actual crisis económica "procurando mantener el mayor número de empresas posibles".

Asimismo, el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha indicado que el compromiso del Ejecutivo catalán es actuar como un auténtico "motor del emprendimiento" y un auténtico "estado emprendedor".

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha celebrado que los actores implicados hayan asumido el compromiso "de dar la máxima seguridad a todos los aspectos relacionados con el ámbito del trabajo" y que se hayan puesto encima de la mesa "todos los instrumentos que van en la dirección de salvaguardar puestos de trabajo", crear nuevos y potenciar la reindustrialización de Cataluña.

El presidente de la patronal Pimec, Josep González, ha señalado que con este acuerdo el Govern y los agentes sociales y económicos han intentado "que nadie se quede atrás" y ha advertido de que la reconstrucción "no se hace en dos días" y que ésta estará condicionada a la evolución de la pandemia, una pandemia que, si continúa, "será necesario arbitrar medidas que ayuden a aguantar nuestro tejido empresarial".

Por parte de CC. OO. Cataluña, su secretario general, Javier Pachecho, ha señalado que este acuerdo requiere "concretar compromisos" y que la situación política y económica del país hace necesario "incrementar la exigencia mutua", por lo que esperan que "todo el mundo, pero sobre todo el Govern", esté a la altura.

El secretario general de la UGT de Catalunya, Camil Ros, ha insistido en que se trata de un acuerdo de "base" y que no es el final de la negociación sino su inicio y ha alertado de que, si no se estuviese viviendo la crisis sanitaria actual, su organización tendría "dudas" sobre si firmarlo o no.