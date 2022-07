González avisa: Difícilmente absorberemos la inflación sin un pacto de rentas

El expresidente del Gobierno Felipe González ha advertido este miércoles que difícilmente se podrá absorber la elevada inflación si no se logra acordar un pacto de rentas al estilo de los de la Moncloa de 1977 que, además de los salarios, regule otros aspectos como los precios o los beneficios.

González se ha referido a la situación económica durante su intervención en los cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid en la localidad de San Lorenzo de El Escorial (Madrid).

El expresidente ha afirmado que la inflación supone un empobrecimiento general, pero que no afecta por igual a todo el mundo, sino a los que tienen menos recursos.

Por ello, ha abogado por redistribuir equitativamente el esfuerzo. Y para eso, hay que ponerse de acuerdo, ha recomendado.

Según González, con una inflación que en junio cerró al 10,2, la más elevada en 37 años, será difícilmente absorberla si no existe un pacto de rentas como los de la Moncloa, uno de los pilares de la Transición.

Este pacto, ha añadido, no debe limitarse a los salarios, sino que debe abarcar también otros aspectos como los precios, los beneficios o la política monetaria.

Sin referirse a nadie en concreto, González ha aconsejado que ante momentos de gran incertidumbre como el actual, la arrogancia de tener toda la verdad es peligrosísima porque no la tiene nadie.

El exlíder del PSOE ha reflexionado también sobre el debate del incremento del presupuesto en gasto militar, sobre el que han surgido discrepancias en la coalición de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos.

En alusión a la formación morada, González ha subrayado que la neutralidad es muy cara y que no es posible reclamar más autonomía estratégica de Europa respecto a Estados Unidos si no se gasta más en defensa.

¿Y eso se hace gratis o poniendo dinero? Si no se invierte, ¿de dónde se saca la autonomía estratégica? Hay una manera: declárale la paz al mundo, pidiéndoles a Dios, si se mete en este negociado, que no te salgan putines por un lado o por otro, ni hijos de putin, y que realmente puedas vivir en paz, ha reflexionado.

A su juicio, plantear este debate sin asumir que es preciso invertir más en el ámbito militar es una inconsistencia y una inocentada, porque la regla de tres no cuadra.

Ha lamentado que en el Congreso de los Diputados ya no haya debates racionales como antes y primen las descalificaciones.

Frente a quienes, como Unidas Podemos, le sitúan alejado de la izquierda, González ha respondido: Sigo siendo reformista. Alguno ahora dice que yo me he hecho de derecha. Lo que no he sido nunca es una izquierda funcional a la derecha, porque me hubieran ganado muy pronto.

González, de 80 años, se ha disculpado por su voz algo ronca tras desvelar que ha padecido el coronavirus durante dos semanas, a pesar de llevar casi siempre la mascarilla.

Estoy saliendo del covid. La garganta no me acompaña, ha apuntado al comienzo de su intervención. EFE

