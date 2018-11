Goirigolzarri, sobre el impuesto hipotecario: "Hemos recibido un golpe reputacional extraordinario"

El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha admitido el "golpe" reputacional recibido por el sector bancario tras la incertidumbre regulatoria y jurídica relacionada con el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (IAJD).

Así lo ha reconocido el primer ejecutivo de la entidad durante la conferencia anual de Corporate Excellence-Centre for Reputation Leadership, en un diálogo sobre reputación e intangibles en el que también ha participado el director general de la Fundación Bancaria La Caixa, Jaume Giró.

"Sin comerlo ni beberlo hemos recibido un golpe reputacional extraordinario", ha indicado Goirigolzarri, subrayando que la banca ha cumplido siempre la ley, antes y después del real decreto aprobado por el Gobierno que determina quién es el sujeto pasivo que debe asumir el impuesto hipotecario.

En este sentido, el banquero ha lamentado que los bancos no hayan sido capaces de transmitir, durante las semanas de conflicto regulatorio, que no ha recibido ni un solo euro de este impuesto, ya que el cliente se ha relacionado por este hecho con Hacienda durante 23 años.

"No hemos sido capaces de transmitirlo con claridad. De hecho, creo que no lo hemos hecho en absoluto", ha aseverado, a la vez que ha pedido seguir insistiendo y trabajando para hacer ver que los bancos son realmente un instrumento útil para la sociedad y no el enemigo.

De igual forma, Goirigolzarri ha indicado que el sector bancario debe hacer un "gran esfuerzo y labor pedagógica" para ser escuchado por la sociedad y hacerle ver que las entidades son "fundamentales" para un país, ya que son una herramienta para que la sociedad en sí funcione.

La sociedad está "muy decepcionada" con el funcionamiento de los bancos durante la crisis, que entiende que los banqueros son los responsables de que su nivel de vida empeorara entonces. "Debemos hacer un ejercicio de reflexión sobre los errores cometidos y asumirlos", ha dicho, aunque también ha precisado que no han sido "los únicos culpables".

LA BANCA TIENE QUE GANAR DINERO

Al mismo tiempo, el presidente de Bankia ha explicado que se debe transmitir que la banca tiene que ser rentable. "No se puede pensar que no debe ganar dinero, la rentabilidad tiene que ser superior al coste de capital", ha apostillado.

En caso contrario, si los bancos están infracapitalizados, no podrán dar préstamos ni financiar a la economía, lo que repercute directamente a la sociedad. "Esto hay que decirlo con convicción", ha aseverado.

"Tenemos que defender un sistema bancario transparente, competitivo y que tiene que ganar dinero por encima del coste de capital, cuya legitimidad reside en dar un servicio al cliente", ha añadido.

REPUTACIÓN COMO PRIORIDAD DE GRANDES FONDOS

Las empresas cotizadas tienen dos tipos de inversores: los oportunistas o cortoplacistas, y los de valor o con posiciones a largo plazo. Para los primeros, los elemento reputaciones o normas de comportamiento tienen muy poca prioridad a la hora de definir en los activos que invierten.

No obstante, los inversores con miras a largo plazo, como grandes fondos de inversión, se están interesando cada vez más sobre el comportamiento de las entidades, como en sus prácticas en términos fiscales o de gobierno corporativo. "Hace 15 años nadie le prestaba atención, ahora los inversores con vocación de estabilidad le están dando mucha importancia", ha corroborado el banquero.