Gobierno Vasco dice que la crisis "impone contención salarial" en el sector público, pero "en ningún caso una rebaja"

El viceconsejero de Economía asegura que hay que "descartar la deflación salarial" porque puede "empeorar las cosas"

El Gobierno Vasco cree que, en la actual crisis por la pandemia de covid-19, hay que "descartar la deflación salarial" ya que puede "empeorar las cosas" y, en este sentido, considera que, aunque el escenario "impone una contención salarial" en el caso de los trabajadores del sector público, "en ningún caso una rebaja salarial".

El consejero de Hacienda y Economía, Pedro Azpiazu, y el viceconsejero Viceconsejero de Economía, Finanzas y Presupuestos, Alberto Alberdi, han presentado este martes la revisión de del cuadro macroeconómico de la economía vasca.

Las nuevas previsiones prevén una caída del PIB vasco del 8,7% este año, con la pérdida de 68.000 empleos y un crecimiento de la economía vasca del 6,7% en 2021, en el que se habrán recuperado alrededor de 48.000 empleos.

En la comparecencia, el viceconsejero ha recordado que el Gobierno comenzó la legislatura "señalando la necesidad de recuperación salarial "tras los esfuerzos de la gran recesión", una mejora que ha destacado se produjo en el sector privado y en el público, especialmente a través de los presupuestos de 2019 y 2020.

Según ha indicado, el Ejecutivo vasco entiende que "no sólo hay que descartar la austeridad mal entendida que llevó a la segunda recesión, genuinamente europea", en la anterior crisis, "sino descartar la idea de deflación salarial que la caracterizó". "La deflación salarial es un riesgo que no puede hacer si no empeorar las cosas, ha advertido.

En esta línea, ha manifestado que "es verdad que cabe apelar a la solidaridad y un reparto equitativo de los sacrificios y que eso en el caso del sector público impone una contención salarial, pero en ningún caso una deflación ni rebaja salarial".