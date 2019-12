El Gobierno traslada a CEOE que en materia económica se trabajará "con seriedad"

El Gobierno en funciones ha trasladado a la CEOE que en materia económica "se trabajará con seriedad" y que, por tanto, no debe existir preocupación al respecto, según ha señalado este jueves el presidente de la patronal, Antonio Garamendi.

"Hemos planteado que en las cosas de la economía, en las cosas del comer, se tenga mucha prudencia y se trabaje con seriedad, y se nos traslada que no nos preocupemos porque se hará con seriedad", ha afirmado el dirigente empresarial.

Garamendi, en declaraciones a RNE y a la cadena SER recogidas por Europa Press, ha señalado que en su conversación telefónica de ayer con el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, no se habló de si habrá o no Ministerios económicos en manos de Podemos de salir adelante el Gobierno de coalición.

"No hablamos de esto. No me lo comentó", ha dicho Garamendi, que también ha querido mostrarse prudente alegando que "las cosas de palacio se quedan en palacio".

El presidente de la CEOE ha indicado que, a pesar de las diferencias que los separan, tiene "buena relación" con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, y ve "normal" que haya contactos entre los empresarios y el partido morado. Garamendi ha señalado al respecto que se reunió con Iglesias hace "algún mes", en referencia al encuentro público que mantuvieron el pasado verano.

"No sé si ha podido reunirse con alguien más. Pero podría ser normal que alguna empresa u organización hubiera podido reunirse con él", ha añadido.

Garamendi ha subrayado que su principal interés es que "haya un Gobierno estable y moderado", que "deje hablar a los sindicatos y a los empresarios, pero sin presión".

"(Pedro Sánchez) me transmitió que cree que es importante el diálogo social, y yo le dije que los empresarios debemos poder opinar en las cosas que nos atañen, y además de opinar, poner nuestro granito de arena para que haya consenso. Podemos aportar", ha dicho.

"NO VALE QUE EL ACUERDO SOBRE EL SMI NOS VENGA DADO"

Así, y en lo que respecta a la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2020, Garamendi ha apuntado que, en un momento de desaceleración como el actual y tras la fuerte subida que experimentó el SMI en 2019, este asunto debería "dejarse en manos" de empresarios y sindicatos.

"Lo que no vale es que el acuerdo venga dado", ha precisado en alusión a lo ocurrido el año pasado, cuando el Gobierno llegó a un pacto con Podemos para subir el SMI a 900 euros mensuales sin contar con los agentes sociales.

Garamendi ha vuelto a advertir de que una subida del SMI a 1.000 euros mensuales "llevaría a mucha más gente a la economía sumergida" y habría actividades que no podrían asumirlo.

Por otro lado, preguntado por si aceptarían eliminar el artículo de la reforma laboral que permite despedir si el trabajador acumula bajas por enfermedad aunque estén justificadas, el presidente de la CEOE ha explicado que la organización aún no ha fijado una posición porque los servicios jurídicos de la patronal todavía andan estudiando el tema.

En todo caso, ha afirmado que si al final se habla sobre este asunto en el diálogo social, también habrá que hablar del absentismo fraudulento. "Habrá que abrir todos los temas, no sólo uno", ha subrayado.