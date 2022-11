Gobierno, transportistas y patronales rechazan paro indefinido desde lunes

(Actualiza la EC3476 con más reacciones)

El paro indefinido del transporte previsto para la madrugada del domingo al lunes y que ha sido convocado por la misma plataforma que el registrado el pasado marzo, ha logrado poner de acuerdo al Gobierno y a las asociaciones mayoritarias del sector, que lo rechazan de forma casi unánime.

La organización convocante es la Plataforma para la Defensa del Sector de Transporte de Mercancías por Carretera, integrada en su mayoría por autónomos y pymes, cuyo número no ha querido desvelar y que no está representada en las grandes patronales ni en el órgano de interlocución oficial con el Gobierno, el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC).

Las organizaciones miembros del Departamento de Mercancías de la CNTC han reiterado este miércoles, por unanimidad, su voluntad de no secundar el paro y han recordado que la plataforma convocante no pertenece a ese organismo, "porque simplemente no tiene representatividad acreditada suficiente", circunstancia que su máximo dirigente pretende soslayar mediante el "menosprecio de sus miembros".

En un comunicado, estas organizaciones acusan a los convocantes de pretender ocultar que la única fuerza negociadora que tienen es "el nivel de coacción que le permitan ejercer respecto de las empresas y profesionales que, mayoritariamente, desean trabajar".

La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer), también miembro del CNTC, ha rechazado hoy de forma unánime este paro, que no considera justificado después de las medidas legislativas aprobadas recientemente por el Gobierno.

La federación, que agrupa a más de 30.000 pymes y autónomos de transporte, con más de 60.000 vehículos, defiende que las citadas medidas, que esperan que se prorroguen a partir de enero, han permitido a los transportistas incrementar sus tarifas y disfrutar de bonificaciones y ayudas directas para compensar el encarecimiento de los carburantes.

Asimismo, explica que el sector cuenta ahora con instrumentos legales para mejorar la actividad de estos profesionales, además de canales para denunciar cualquier incumplimiento que se produzca en las nuevas normas aprobadas, incumplimientos que están entre las razones de la plataforma para convocar el nuevo paro.

En cualquier caso, pide responsabilidad a los convocantes para que respeten a los transportistas que decidan no secundar el paro y continuar su actividad profesional.

En la misma línea, las patronales CEOE, Cepyme y ATA han expresado su oposición al paro, pues consideran que "agravará la difícil situación económica" de las empresas "y la población en general"; y han pedido al Gobierno que garantice la libre circulación y seguridad de los transportistas que deseen trabajar.

La junta directiva de la Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística (FVET) tampoco lo secundará, pues considera que hacerlo no sería responsable, puesto que provocaría un desabastecimiento y un empeoramiento generalizado de la situación económica y social.

Desde Murcia, la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales también ha pedido que se garantice el derecho al trabajo de las empresas, así como la libre circulación de personas y bienes para evitar situaciones no deseadas, especialmente en las zonas de mayor circulación.

También se ha desvinculado de la convocatoria la Asociación Empresarial de Transportes Discrecionales de Mercancías de Aragón (Tradime), al considerar que una nueva paralización sería "insostenible" para muchos autónomos y pymes del sector.

El sindicato de transportistas autónomos de Euskal Herria, Hiru, tampoco lo apoyará, a pesar de que refleja "la frustración no resuelta, porque las administraciones no han abordado en su globalidad las problemáticas que se plantearon en marzo".

Mientras, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, confía en que la plataforma convocante acabe rectificando e insiste en que el Gobierno está haciendo todo lo que está en su mano para cumplir los compromisos con el sector.

Desde Asturias, ha expresado su respeto a la movilización, pero ha incidido en que "nadie desea un paro" que va a perjudicar al propio sector del transporte de mercancías por carretera y al conjunto de la sociedad española.