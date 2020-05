El Gobierno trabaja en un esquema que permita dar "estabilidad" al mercado y al sistema eléctrico

Afirma que los actuales precios bajos de la electricidad no es algo que "vaya a permanecer en el tiempo"

El Gobierno trabaja en un esquema que permita "dar estabilidad" en los próximos años al mercado y al sistema eléctrico ante los riesgos de desequilibrio, según indicó la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.

En su comparecencia en Comisión en el Senado, Ribera advirtió del impacto en los ingresos del sistema eléctrico, y en la cobertura de los costes fijos, por la menor facturación, ya sea por vía de una caída en la demanda a través de la eficiencia energía o de los menores precios por las tecnologías de generación renovable, por lo que consideró que "la propia estructura de negocio requiere una reflexión".

Así, destacó que "el equipo del Ministerio está trabajando" sobre cómo evolucionará el mercado eléctrico y el sistema y los modelos de negocio "para dar estabilidad al sistema en los próximos años".

La vicepresidenta cuarta destacó que en estas últimas semanas ante la crisis del Covid-19 se ha vivido "una situación peculiar", con una caída de la demanda que ha llegado hasta el 20% y un descenso en los precios del 'pool' eléctrico nunca vistos, marcando hasta 1 o 2 euros el megavatio hora (MWh) en algunos momentos y manteniéndose en torno a los 15-20 euros por MWh. "Cuando entre en el Gobierno en 2018 estaba en unos 60 y tantos (euros por MWh) y no había bajado y el precio promedio en los últimos meses ha sido de en torno a 40 euros por MWh", dijo.

No obstante, advirtió de que esta situación de precios bajos de la electricidad "no es algo que vaya a permanecer en el tiempo", ya que estima que "habrá una recuperación", aunque no volviendo a los niveles previos "muy rápidamente", ya que vendrá acompañado de medidas a impulso a la eficiencia.

Por ello, estimó que esta situación de precios más bajos representará en el futuro "un desafío" a la hora de dar una respuesta a ese mantenimiento de los costes fijos.

RETRASOS PARA ORGANIZAR SUBASTAS DE RENOVABLES.

Por otra parte, se mostró preocupada por los retrasos que "están dificultando" el poder organizar subastas de renovables, ya que se está dilatando "un interés muy importante por parte de inversores y de desarrolladores que deberíamos estar aprovechando desde ya mismo".

Ribera, que señaló la incorporación de esta materia en el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética que se abordará mañana previsiblemente en el Consejo de Ministros para su remisión a las Cortes, defendió la modificación del sistema regulatorio y la interacción de un sistema de subasta que "no incorpore una especie de precio suelo-fijo alto", ya que esto lo que impide beneficiarse de una reducción de costes "a la altura de lo que podría ser una realidad".

CONEXIÓN ELÉCTRICA CON BALEARES.

Respecto a la conexión eléctrica con Baleares, Ribera avanzó que el primer cable estará operativo, "si todo va bien", en junio y el segundo en el segundo semestre del año.

"Nos sentimos contentos y aliviados ya que es verdad que era una interconexión que llevaba retraso y hacia muy difícil toda la transformación del sistema eléctrico balear", dijo.