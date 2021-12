Gobierno subraya que el plan de recuperación tiene gran potencial para pymes

La secretaria general de Fondos Europeos, Mercedes Caballero, ha destacado que el plan de recuperación, que desplegará ayudas directas por 69.500 millones de euros hasta 2023, tiene un enorme potencial para ayudar a pymes, en contra de quienes afirman que solo beneficiará a las grandes empresas.

"Hay muchísimos componentes con un enorme potencial de ayudas a pequeñas y medianas empresas", ha dicho durante el webinar "Administraciones Públicas: ¿Cómo gestionar el plan de recuperación?", organizado conjuntamente por la Agencia EFE y KPMG.

"Lo que tiene que haber es capacidad de dinamización de todo ese afán emprendedor que existe. Tiene que haber ideas que se presenten, porque fondos hay muchísimos", ha añadido.

Caballero ha considerado que la gestión de los fondos constituye un reto muy importante, pero a la vez es "una enorme oportunidad de transformación" para el país.

Según ha explicado, cuando se dice que el plan de recuperación es un plan de país "no es un eslogan", porque va a ser fundamental la implicación de todas las administraciones ejecutoras, sin las que es imposible que salga adelante un plan que también requerirá de la colaboración del sector privado.

La idea fundamental de la gestión por parte de las administraciones ejecutoras "radica en cumplir hitos y objetivos", ha señalado la secretaria general, que ha explicado que esta es la principal diferencia respecto a la gestión de los fondos estructurales que España viene gestionado desde los años 90.

Los fondos "Next Generation" para la recuperación son subvenciones en régimen de gestión directa, mientras que los estructurales son fondos en régimen de gestión compartida, en los que se van supervisando las facturas para certificar el gasto.

Este sistema de certificación del gasto "no vale" ahora, ha dicho Caballero, que ha incidido en que aunque se ejecute una partida presupuestaria no se recibirá el dinero si no se han conseguido los resultados comprometidos.

Al principio fundamental de consecución de objetivos se suman otros cuatro principios horizontales, que -según ha explicado- pasan por no dañar el medio ambiente, por evitar la doble financiación de proyectos con fondos estructurales y fondos de recuperación, por sortear conflictos de interés y por prevenir el fraude.

Caballero ha incidido asimismo en la cadena de responsabilidad que establece el sistema de gestión centralizado de los fondos "Next Generation", dado que cada nivel de ejecución requerirá de un informe de gestión que permitirá la trazabilidad de los responsables de cada peldaño.

Para ello se está poniendo en marcha una plataforma informática común (CoFFEE), en la que volcarán sus datos todas las administraciones y que al mismo tiempo incorpora la auditoría al sistema para saber si algo está fallando y anticiparse a los problemas.