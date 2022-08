El Gobierno remite a prioridades de Europa a quienes piden bajar IVA del gas

La ministra portavoz y titular de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha recomendado este miércoles a quienes proponen reducir el IVA del gas que escuchen bien cuáles son las prioridades en el mundo y en Europa.

Durante un acto en Vigo, la ministra ha sido preguntada por la propuesta del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, de reducir el IVA del gas desde el actual 21 por ciento a un 5 por ciento.

Aquellos que hacen este tipo de propuestas, que también he podido leerlas esta mañana, les diría que escuchen bien cuáles son las prioridades en el mundo y en Europa. Y la prioridad es que el chantaje de Putin no sea efectivo y que consigamos reducir el consumo energético y sobre eso no he escuchado ninguna propuesta, ha dicho la ministra tras recordar que el Gobierno de España está haciendo un esfuerzo sin precedentes.

Rodríguez ha recordado que España es el tercer país de la UE que más dinero público está destinando a combatir las consecuencias de la guerra para salvar de este modo las economías de las familias, pero también a los autónomos y a las empresas.

También ha recordado que el Ejecutivo ha aprobado dos decretos contra la guerra, además de todas las ayudas que han entrado o entrarán próximamente en vigor.

Según la portavoz, el esfuerzo del Gobierno, también en materia impositiva, no tiene precedentes, ha dicho antes de descartar la propuesta del líder de la oposición. EFE

