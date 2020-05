El Gobierno planea recurrir al fondo europeo contra el paro y no entendería críticas de la oposición

La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha confirmado este viernes que el Gobierno tiene la intención de recurrir al fondo europeo de 100.000 millones contra el desempleo para financiar parte del coste de los ERTE y ha asegurado que no entendería que la oposición lanzara críticas al Ejecutivo por utilizar este instrumento.

"Nuestra intención sería utilizar este instrumento como una de las vías de financiación de los costes derivados de la importante apoyo público que comportan los expedientes de regulación temporal de empleo", ha dicho en declaraciones a la prensa antes de participar en una nueva reunión telemática del Eurogrupo.

La vicepresidenta ha defendido que España ha aprobado "desde el primer momento" la puesta en marcha de esta herramienta y ahora el Gobierno está "pendiente" de que los Estados miembros presenten los 25.000 millones en garantías necesarias para que comience a andar.

"No me puedo imaginar que haya alguien que no considere favorable o positivo utilizar un instrumento que se orienta específicamente a financiar estos mecanismos", ha añadido, en relación a los ERTE, sobre los que ha apuntado que han sido de los "más eficaces" para "mitigar el impacto negativo sobre el empleo de la emergencia sanitaria".

Precisamente este viernes los gobiernos de la UE han logrado un acuerdo político a nivel de embajadores sobre las características de este fondo, un paso que Calviño ha calificado de "muy buena noticia".

COMPLETAMENTE DISTINTO A LOS RESCATES DE LA ANTERIOR CRISIS

La vicepresidenta económica ha subrayado que los instrumentos puestos en marcha por la pandemia son "algo completamente distinto" a los rescates de la crisis financiera porque están "adaptados a las circunstancia de la emergencia sanitaria.

Con respecto a los préstamos del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), Calviño ha insistido en que el Gobierno tomará "cualquier decisión sobre la base del interés general de los españoles", es decir, que el Estado se financie "de la forma más eficiente posible". "El resto de debates no se corresponde con la realidad", ha enfatizado.

En la misma línea, ha reiterado que España se está financiando actualmente con condiciones "muy beneficiosas", gracias a un tipo de interés medio del 0,3% que incluso está en terreno negativo en el caso de los bonos a doce meses.

"Hay que tener en cuenta el tipo de interés del conjunto de la cartera financiera. Es lo que vamos a evaluar de cara a la toma de decisiones oportunas", ha explicado la vicepresidenta.