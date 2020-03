El Gobierno pide a aerolíneas que restrinjan a la mitad los vuelos en las Islas, Ceuta y Melilla

La declaración del estado de alarma en toda España supondrá que las compañías aéreas deberán restringir en un 50% su tráfico aéreo desde o hacia las islas, así como en Ceuta y Melilla a partir del lunes.

Esta medida, que en principio será a partir del lunes, podría demorarse dos o tres días más porque, según ha matizado este sábado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "va a llevar su tiempo".

Sánchez ha ejemplificado que esto no significa, por ejemplo, que un ciudadano de Gran Canaria no pueda ir a Tenerife a cuidar de un familiar enfermo, si bien "no podrá ir a ver a un amigo, o a una fiesta, porque esta no se producirá".

"No estamos actuando sobre los territorios, sino sobre los individuos; vivan donde vivan deben verse sometidos a la misma restricción de movilidad", ha declarado el líder del Ejecutivo.

En cuanto a los españoles que estén en el extranjero, el presidente ha asegurado que "cualquier español que haya salido por motivos laborales o vacacionales puede regresar sin ningún problema".

No obstante, ha recalcado que aquellos los que lleguen tendrán que verse sometidos a las mismas exigencias de movilidad que el resto de españoles.