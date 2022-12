El Gobierno lamenta que algunos se centren en la anécdota y no en la economía

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha celebrado este viernes la bajada del desempleo en noviembre y ha expresado su sorpresa por que grupos políticos como el PP se centren en "matices anecdóticos" en vez de hablar de la marcha de la economía.

En declaraciones a TVE, en las que no ha despejado si la ley de familias llegará a la mesa del Consejo de Ministros del próximo lunes, la ministra de Política Territorial ha recalcado que las cifras del paro muestran también que se está cambiando "la calidad" del empleo y que se están consolidando los contratos indefinidos.

El paro descendió en noviembre en 33.512 personas, hasta un total de 2.881.380 desempleados, mientras que el empleo cayó levemente con 155 afiliados menos de media lo que mantiene el total en 20,28 millones de ocupados.

Rodríguez ha añadido que no deja sorprender "la atención en algunos matices anecdóticos, cada uno pone el interés donde le interesa" por parte de grupos políticos que prefieren no centrarse "en lo que interesa a los españoles que es la marcha de la economía y cómo va el empleo. (Alberto Núñez) Feijoó cuando llegó dijo que solo iba a hablar de economía" pero no lo hace porque "afortunadamente la economía va bien", ha dicho.