Gobierno irá a la Justicia si Castilla y León no restituye mediación laboral

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha instado este miércoles al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, a "restaurar" el Servicio de Relaciones Laborales de la Comunidad (Serla) o el Gobierno acudirá a los tribunales ante el anuncio de supresión de esta fundación de mediación laboral.

Así lo ha manifestado la vicepresidenta segunda a los medios de información después de mantener una reunión con los sindicatos y la patronal en Castilla y León, tras la que ha catalogado de "muy grave" esta decisión, ya que, con ella, la Junta "fulmina el Diálogo Social", lo que convertiría a Castilla y León en la única autonomía sin este servicio "esencial".

Asimismo, Díaz ha afeado al presidente autonómico que no le haya dado respuesta cuando ha intentado comunicarse con él en una tercera conversación: "Yo creo que los presidentes autonómicos deben coger el teléfono a todo el mundo y, lo más importante, deben cumplir con la legalidad vigente", ha indicado la ministra.

En este sentido, ha recordado que la doctrina del Tribunal Supremo es "muy clara" en este sentido y otorga la preferencia en la mediación laboral al servicio del Serla, por lo que, al dejarla sin financiación y anunciar su supresión, la Junta estaría "contraviniendo la jurisprudencia de nuestro país".

Del mismo modo, Díaz ha criticado que el Gobierno de Castilla y León haya recibido fondos estatales destinados al "favorecimiento de la negociación colectiva" que "ni tan siquiera ha licitado", por lo que tendrán que ser devueltos, ya que "se niegan a ponerlos en marcha", lo que va en "perjuicio de los ciudadanos".

Por todo ello, la ministra de Trabajo, aunque no ha querido poner plazos, sí que ha subrayado que si el Gobierno de Castilla y León no restituye este servicio, el Gobierno "tomará medidas" que, en una democracia, "cuando las vías de diálogo no funcionan, pasan por los tribunales".

Sobre esta advertencia, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha escrito en su perfil de Twitter que no consiente "el turismo electoral de los ministros de Sánchez", que visitan la Comunidad para "atacar a Castilla y León".

"Ni insultos ni amenazas", ha indicado el presidente autonómico, que ha indicado que su Gobierno garantiza "que los conflictos laborales se sigan resolviendo con eficacia: es nuestro compromiso con las personas de Castilla y León", ha añadido.

La presencia de la ministra de Trabajo hoy en Valladolid se ha debido a la petición de los sindicatos UGT y CCOO y la patronal CEOE, que han pedido al Gobierno que medie para evitar la desaparición de una fundación que el año pasado logró cifras récord de casos mediados tanto individual como colectivamente.

Desde los sindicatos y la patronal han insistido tras la reunión que la supresión del Serla es ilegal, ya que contravendría una sentencia del Tribunal Supremo, que es el que fija la jurisprudencia.

UGT, CCOO y CEOE han condenado el "ataque" del Ejecutivo autonómico al Diálogo Social y han circunscrito esta decisión en el marco del pacto entre PP y Vox en la Comunidad, ya que la formación de Santiago Abascal ha argumentado que las funciones del Serla resultan una duplicidad que puede ser asumida por los servicios autonómicos de mediación laboral, algo de lo que dudan el resto de miembros del Diálogo Social.