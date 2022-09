Gobierno estudia la viabilidad de una "tarifa regulada" para las comunidades

Las organizaciones de consumidores han arrancado al Gobierno el compromiso de estudiar la viabilidad de aplicar una especie de "tarifa regulada" del gas (la del pequeño consumidor) a las comunidades de vecinos que cuentan con calefacción central.

Así lo han avanzado a Efe algunas fuentes de las organizaciones de consumidores que se han reunido este miércoles con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y el titular de Consumo, Alberto Garzón, junto al resto de entidades consumidoras que conforman el Consejo de Consumidores y Usuarios en el marco de la ronda de conversaciones para la elaboración del Plan de Contingencia.

"El Gobierno se ha comprometido a hacer un estudio y plantear las soluciones técnicas que sean compatibles con la legalidad y que se puedan usar e intentará ver que viabilidad técnica tiene el poder conjugar estos tipos de tarifas como la regulada del gas con el sistema técnico del de las comunidades, con calderas con una capacidad mayor y con una estructura diferente", según Soledad Montero.

La tarifa regulada del gas, según Enrique García, de la OCU, "es el refugio de los consumidores ante la más que segura subida de gas a lo largo del invierno".

Pero los consumidores que no han podido acceder a ella, según Montero, ha sido por "una mala gestión o utilización de los tipos de contratos". "Se podía considerar que ha sido una mala práxis pero no por parte de los consumidores, ni siquiera de la regulación, pero sí de las comercializadoras, que proporcionaron un tipo de contrato que no debía servir para lo que lo han hecho", ha comentado.

Esta tarifa que podría estudiar el Gobierno para las comunidades de vecinos, similar a la regulada, no es el único mecanismo que las organizaciones le han propuesto esta mañana a los ministros para paliar la crisis en el suministro del gas por la situación creada por Rusia.

También, según García, de la OCU, en la reunión han pedido al Gobierno que facilite ayudas a los consumidores, tanto económicas como respecto a la tramitación, para la instalación de sistemas de bombas de calor y de aerotermia, de mayor eficiencia energética y menos contaminante.

Se podrían costear, según Montero, con los fondos para rehabilitación energética.

Las organizaciones han valorado el encuentro porque el Ejecutivo les ha instado a que sean proactivos y participen de sus iniciativas, y los consumidores le han propuesto que Competencia haga una auditoria de los precios de la electricidad en el mercado mayorista, que permita dar una radiografía de lo que está pasando con los precios y luego actuar.

Además, según Enrique García, de OCU, han instado a los ministros a hacer una mayor vigilancia de los mecanismos de transparencia del mercado. En ningún momento, según ha asegurado a Efe, se les ha planteado la posibilidad de tomar medidas relacionadas con la reducción del consumo.