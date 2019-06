Gobierno español presenta en OIT la igualdad de género como seña de identidad

TRABAJO CONFERENCIA ESPAÑA

Ginebra, 18 jun (EE).- España ha convertido la igualdad de género en una de sus señas de identidad y en esta línea manifestó hoy su apoyo a la Convención Internacional contra el Acoso y la Violencia en el Trabajo, dijo hoy la ministra española en funciones de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio.,"Hay que subrayar que sin igualdad de género no solo no habrá un futuro del trabajo justo e inclusivo, sino que no habrá futuro", dijo la ministra en un discurso en la conferencia