El Gobierno envía a Bruselas plan del clima sin concluir evaluación ambiental

El Consejo de Ministros ha acordado este martes remitir a la Comisión Europea (CE) el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 tras el requerimiento del Ejecutivo comunitario para el envío urgente de la versión definitiva del proyecto, aunque posteriormente tenga que ser adaptado a las medidas que surjan de la evaluación medioambiental estratégica a la que es sometido.

El texto remitido a Bruselas coincide con el que fue remitido el pasado mes de enero como borrador actualizado y que se encuentra incluido en la fase de consulta pública del estudio ambiental estratégico del plan, ha explicado el Ministerio para la Transición Ecológica.

Con la comunicación que ha hecho a la CE, España da cumplimiento al Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima, ha indicado el Ministerio.

No obstante, el documento remitido a Bruselas se modificará en aquellos aspectos que pudiera resultar necesario tras la finalización del proceso de evaluación ambiental y el análisis de la totalidad de las consultas recibidas, y se enviará nuevamente a Bruselas.

La fase de información pública para este estudio está suspendida por la declaración del estado de alarma en España para frenar el coronavirus.

No todos los planes presentados a Europa tienen declaración ambiental estratégica y, de hecho, once de los 21 no cuentan con ella.

Según ha explicado el ministerio, el texto presentado da respuesta a las recomendaciones emitidas por la CE, incluye mejoras en el modelo, aborda las cuestiones derivadas de la consulta pública que se realizó entre el 22 de febrero y el 1 de abril de 2019, así como las recomendaciones contenidas en el documento de alcance de la evaluación ambiental estratégica.

En la versión enviada a Bruselas se refuerzan los objetivos y los resultados previstos en el plan y se incluye un análisis, con participación de Red Eléctrica de España (REE), que avala la seguridad del suministro eléctrico para el 'mix' que fija el plan para 2030.

Los objetivos a 2030 son reducir las emisiones de gases causantes del "efecto invernadero" un 23 % respecto a 1990, que las energías renovables supongan un 42 % en el uso final de la energía (duplicando el 20 % que tendrán en 2020), mejorar la eficiencia energética un 39,5 % en esta década y que la presencia de las renovables en el sector eléctrico sea de un 74 % con la vista puesta en que éste sea 100 % renovable en 2050.

El PNIE va acompañado de un análisis de sus efectos macroeconómicos, en el que se prevé que posibilite un incremento del PIB del 1,8 % en 2030 (entre 16.500 y 25.700 millones de euros), la movilización de 241.400 millones de euros (un 80 % del sector privado) para impulsar las renovables entre 2021 y 2030, y una reducción de la dependencia energética del exterior, que pasará del 74 % en 2017 al 61 % en 2030.

Además, prevé un aumento anual del empleo del 1,7 % entre 2021 y 2030 (entre 250.000 y 350.000 personas). EFE