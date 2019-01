El Gobierno dice que "no le temblará la mano" si tiene que pedir a la UE la cláusula de salvaguarda citrícola

El ministro de Agricultura apuesta por mejorar la "organización" del sector e impulsar el papel de su interprofesional

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado este lunes en Valencia que "no temblará la mano" del Gobierno central para pedir a la Unión Europea (UE) la aplicación de la cláusula de salvaguarda para proteger los cítricos valencianos frente a las importaciones de terceros países si fuera necesario y "si hay argumentos suficientes".

Planas se ha pronunciado de este modo en la rueda de prensa que ha ofrecido junto al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, tras la reunión mantenida con él y con representantes de asociaciones agrarias de la Comunitat Valenciana y ante las peticiones procedentes del sector citrícola y de formaciones políticas para que se active dicha cláusula frente a la importación de cítricos de Sudáfrica.

Luis Planas ha explicado que desde el Ejecutivo central se ha pedido "ya" a la Comisión Europea "que haga un seguimiento específico de la situación del mercado de los cítricos" y de su relación "con las importaciones procedentes de países terceros" cuando emita el informe correspondiente a los tres años de entrada en vigor del acuerdo vigente, "que se cumplen en octubre de 2019".

Así, ha afirmado que en consecuencia y "si hay argumentos suficientes, no temblará la mano del Gobierno para pedir una cláusula de salvaguarda si lo cree necesario en defensa de los intereses del sector".

En anteriores ocasiones, el Gobierno central ha señalado, en la misma línea, que esta cláusula se podría "activar si se dan las circunstancias previstas en el artículo 34 del Acuerdo de Asociación Económica de la Unión Europea con la Comunidad de Estados de África del Sur".

En cuanto a la relación con terceros países, el ministro se ha referido también a la aplicación de las normas fitosanitarias y ha destacado que su departamento va a instar junto a la UE a exigir con el nuevo reglamento "todo el rigor necesario". "Es preocupación del sector y también del ministro que les habla. En ello va nuestra sanidad vegetal", ha afirmado.

Asimismo, el titular de Agricultura ha asegurado el "compromiso" del Gobierno central con la Comunitat Valenciana y ha valorado la ocasión que ha tenido de hablar y analizar tanto la situación actual como el futuro de su sector agrícola y, especialmente, del citrícola.

Planas ha indicado que en la actualidad, "España y todo el sector critrícola son el primer exportador de producto fresco del mundo" y ha subrayado que "debe continuar siéndolo", "expandiendo su presencia" y manteniendo su "pujanza". "Hoy he venido a conversar, no he venido a dar normas ni indicaciones. He venido a conversar con el sector y a buscar soluciones", ha aseverado.

"INJUSTA" BAJADA DE PRECIOS

Respecto a la bajada de precios sufrida en este campaña por diferentes circunstancias, el ministro ha dicho que le parece "injusta en relación con el trabajo y las inversiones realizadas por los agricultores" y se ha mostrado dispuesto a trabajar para ver qué apoyos se pueden ofrecer.

En este sentido, ha recordado la reunión mantenida recientemente y el acuerdo de retirar 50.000 toneladas de cítricos para zumo financiada con 12,5 millones de fondos europeos y ha considerado que "esto debe suponer un cierto alivio a la situación desde el punto de vista de los precios".

Luis Planas ha apostado por mejorar la "organización" del sector citrícola, que ha considerado "pujante", y ha apostado por impulsar el papel de su interprofesional, como sucede con las del vino, el aceite y el plátano. Ha precisado que "el 34 por ciento, un poco más de un tercio del conjunto de la producción citrícola, comercializada a través de organizaciones profesionales" y ha considerado que es un porcentaje pequeño.

"ORGANIZARSE MÁS Y MEJOR"

"Es muy poco, hay que organizarse más y mejor porque de esa forma tendremos acceso a los fondos europeos y la posibilidad de regulación de oferta y de planificar mejor las campañas, de poder conseguir que los incrementos y las bajadas sean más leves y de un incremento de los precios" para que "situaciones concretas como las planteadas este año pueden desaparecer o ser más leves", ha explicado.

El ministro ha agregado que así se tendría "posibilidad de financiar retiradas" y de acometer "acciones específicas de apoyo", así como de mejorar la comercialización y ampliar el número de consumidores de "un sector pionero". Ha insistido en la necesidad de trabajar conjuntamente para "poner al día todo el sector" y "mejorar un producto puntero".

En este contexto, Planas ha apuntado que el tamaño "pequeño" de las producciones citrícolas valencianas lleva también a sus responsables a tener "dificultades a la hora de enfrentarse directamente por el mercado", por lo que ha insistido en la necesidad de organizarse y de potenciar el papel de la "interprofesional" citrícola con acciones conjuntas.

A este respecto, el presidente de la Generalitat ha señalado que "ahora no se están accediendo a determinados fondos de la Unión Europea porque no se tiene suficiente organización". Planas ha abogado también por trabajar para ajustarse a los gustos de los consumidores desde el punto de vista varietal, por tener en cuenta el cultivo ecológico y por llevar a cabo campañas de promoción públicas que incentiven el consumo.

Puig ha agradecido la presencia del ministro y del conjunto de las entidades agrarias en una reunión que ha considerado "positiva" para abordar la situación de la agricultura en general y de los cítricos en particular. En esta convocatoria han participado también la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, y la consellera de Agricultura, Elena Cebrián.

"OPTIMISMO RACIONAL Y CRÍTICO"

El responsable autonómico ha manifestado que tanto él como Planas contemplan con "optimismo racional y crítico" el futuro de esta actividad económica y ha expresado su apuesta por una "necesaria reestructuración" del sector tanto en lo "comercial" como en su "arquitectura". Igualmente, ha resaltado la conveniencia de la "cooperación" y la "cogestión" entre administraciones y los agricultores con su "protagonismo".

Ximo Puig ha indicado que esta combinación "hará posible un nuevo renacimiento de la citricultura valenciana", al tiempo que ha valorado la "complicidad" de Luis Planas y el "respaldo" de su departamento para "dar certidumbre, algo fundamental en este momento" a todos los agentes del sector agrícola. "La reciprocidad es un elemento clave para nosotros y una cuestión que el ministerio defiende en Bruselas permanentemente", ha expuesto Puig.