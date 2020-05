El Gobierno destaca que no se hayan considerado ilegales las compras del BCE

El Gobierno español ha destacado que la decisión anunciada este martes por el Tribunal Constitucional de Alemania no ha considerado ilegales las compras de deuda pública realizadas por el Banco Central Europeo (BCE) en el marco del programa PSPP, lanzado por el instituto emisor de la eurozona en marzo de 2015.

"Parece que por la lectura primera de la sentencia no se señala que la compra fuera ilegal", ha señalado en rueda de prensa la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. "A priori no parece que sea ilegal", ha añadido.

En este sentido, la ministra ha defendido que la labor del BCE "está siendo muy relevante para la estabilidad de los países de la zona euro".

En su veredicto de este martes, el Tribunal Constitucional de Alemania ha desestimado parcialmente la reclamación presentada hace casi media década por un grupo de académicos y empresarios germanos contra el programa de compras de deuda pública (PSPP por sus siglas en inglés) lanzado por el Banco Central Europeo (BCE) en 2015, aunque considera que la entidad ha excedido sus atribuciones y que dicho programa tiene un alcance desproporcionado.

De este modo, la Corte de Karlsruhe ha anunciado que "tras un período transitorio de no más de tres meses" el Bundesbank ya no podrá participar en la implementación y ejecución de las decisiones del BCE en cuestión, salvo que el Consejo de Gobierno del BCE demuestre de manera comprensible y comprobada que los objetivos de política monetaria perseguidos por el PSPP no son desproporcionados a los efectos de política económica y fiscal resultantes del programa.

El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) mantendrá desde las 18.00 horas de este martes una reunión extraordinaria, después de conocer la decisión del Tribunal Constitucional de Alemania.

Según ha confirmado a Europa Press un portavoz del banco central, los miembros del Consejo de Gobierno del BCE han sido convocados a una reunión telemática "para informar a todos los gobernadores sobre el caso".

El BCE adquirió en abril deuda soberana de los países de la zona euro por importe de 26.759 millones de euros, de los que casi un 41% correspondieron a bonos emitidos por Italia, el 31% por Francia y el 16% por España, mientras que el peso de los bonos emitidos por Alemania se situó en el 2,3% del total, muy por debajo de la clave de capital que corresponde a la mayor economía del euro.

CONCENTRÓ EN ESPAÑA E ITALIA SUS COMPRAS EN ABRIL.

Según los datos publicados por el BCE, durante el mes de abril, la institución presidida por Christine Lagarde adquirió deuda soberana de España por importe neto de 4.276 millones de euros, un 21% menos que los 5.407 millones comprados en marzo, aunque mantuvo estable en el 16% el peso de la deuda española en sus compras, cuando su clave de capital ronda el 12%.

El volumen acumulado de bonos adquiridos bajo este programa, que comenzó en marzo de 2015, alcanzó en abril los 2,29 billones de euros, incluyendo 241.917 millones en bonos de instituciones supranacionales. Entre los países de la zona euro, la mayor cantidad de deuda en cartera del BCE corresponde a Alemania, con 533.875 millones, por delante de Francia, con 451.644 millones, Italia, con 393.380 millones, y de España, con 270.892 millones.

Así, el volumen neto de deuda alemana supondría el 26% del total, mientras que el de Francia equivaldría al 22%; el de Italia al 19% y el de España al 13%.