El Gobierno convocará el Consejo de Política Fiscal "en las próximas semanas" y espera que acuda Aragonés

La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha avanzado este martes que convocará "en las próximas semanas" el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para establecer la nueva senda de estabilidad de las comunidades autónomas, y espera que acuda el conseller de Economía y Hacienda de la Generalitat, Pere Aragonès, al tratarse políticas que se dirigen también a los catalanes.

Así lo ha anunciado Montero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha detallado que la previsión es reunir a las comunidades autónomas "en las próximas semanas" en el marco del CPFF, cuyo último encuentro se produjo telemáticamente el 22 de agosto de 2018, y de manera presencial el 31 de julio.

Montero ha explicado que al orden del día se llevará el reparto de los fondos y los objetivos fiscales para las comunidades autónomas, las administraciones locales, la Seguridad Social y el Estado, una vez que concluyan las negociaciones con Bruselas para poder flexibilizar las metas fiscales.

"El Gobierno sigue conversando con las autoridades europeas, es el primer paso, al objeto de acordar esa senda que permita el cumplimiento de los objetivos fiscales, la consolidación del crecimiento y la creación de empleo", ha precisado Montero.

Asimismo, ha subrayado que la recuperación de los derechos "arrebatados" de los ciudadanos, como dependencia, vivienda, políticas sociales o educación, serán elementos a abordar en el contexto de los "esfuerzos fiscales" a realizar en el seno de la reunión del CPFF "en las próximas semanas", que previsiblemente vendrá acompañada de una reunión de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL).

ESPERA QUE ACUDA ARAGONÉS

De igual forma, Montero ha dicho esperar que el conseller de Economía y Hacienda de Cataluña, Pere Aragonès, acuda a la reunión del CPFF y no suceda como en la última cita de 2018 de la que se ausentó debido al desafío independentista.

"Nos gustaría que se incorporen a las reuniones multilaterales porque son temas que evidentemente afectan al conjunto de la ciudadanía en Cataluña", ha enfatizado Montero, quien ha matizado que aunque Aragonès se ha ausentado de alguna reunión, no ha sido óbice para que haya mandado a algún representante de la región.

No obstante, ha insistido en su interés porque la Generalitat participe en la reunión con "absoluta normalidad" como en otros momentos, ya que las políticas que se traten van dirigida al conjunto de ciudadanos catalanes y españoles.

IVA AUTONÓMICO DE 2017

Por otra parte, Montero ha culpado al PP por la imposibilidad de abonar los 2.500 millones del mes del IVA autonómico de 2017 pendiente de pago, al haber rechazado la solución que propuso el Gobierno de Pedro Sánchez en el marco de los Presupuestos de 2019.

"Los responsables de que no se haya podido corregir la desviación con motivo de la actuación del exministro Montoro son las fuerzas políticas que votaron en contra del instrumento que permitía corregirlo, entre ellas el PP", ha indicado Montero, quien ha dicho no entender que se reproche al Ejecutivo aquello que no se le permitió hacer.

En todo caso, ha aclarado que "no existen 2.500 millones que se quede el Gobierno", ya que el ajuste en términos de Contabilidad Nacional se produjo en 2017.