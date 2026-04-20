El Gobierno confirma que este 23 de abril es festivo y habrá puente escolar: dónde y de cuántos días

En la recta final antes del verano, cuando el cansancio empieza a notarse y las vacaciones aún parecen un poco lejanas, los puentes y días festivos se agradecen especialmente. Funcionan como pequeñas pausas dentro de la rutina, momentos para desconectar, descansar y recargar energía sin necesidad de esperar a un periodo largo de vacaciones. De esta forma, los festivos actúan como un impulso que facilita el camino hacia el verano. Gracias a ellos, la espera se hace más corta y menos pesada, y llegamos a las vacaciones con una sensación de haber tenido ya pequeños respiros en el camino.

En esta ocasión serán los estudiantes de Aragón y Castilla y León los que disfrutarán en pocos días de un puente escolar de cuatro días gracias a la festividad del 23 de abril, que este año cae en jueves. Dado que el festivo cae en jueves, ambas comunidades han declarado el viernes 24 de abril como día no lectivo, lo que permite este descanso escolar. Es decir, solo los estudiantes podrán disfrutar de cuatro días 'feriados'.

Una celebración con historia

En Castilla y León, la festividad del 23 de abril conmemora la Fiesta de la Comunidad Autónoma en recuerdo de la histórica Batalla de Villalar de 1521.

En esa jornada, las tropas del rey Carlos I vencieron a los comuneros castellanos, y la fecha rinde homenaje a la lucha de sus líderes, Juan de Padilla, Juan Bravo y Francisco Maldonado, contra la presión fiscal del monarca.

Por su parte, en Aragón se celebra el Día de Aragón en honor a su patrón, San Jorge. La tradición vincula esta festividad a la batalla de Alcoraz de 1096, donde se cuenta que el santo intervino para ayudar en la reconquista de Huesca.

EFE Pasajeros en la estación de Atocha en Madrid

Festivos que caen en fin de semana

Ante las dudas sobre los festivos que coinciden con días de descanso, la Unión Sindical Obrera (USO) ha aclarado el panorama. Según el sindicato, "las personas trabajadoras con cuadrantes de lunes a domingo tienen derecho a un día de compensación cuando su descanso semanal coincide con un festivo".

Las personas trabajadoras con cuadrantes de lunes a domingo tienen derecho a un día de compensación cuando su descanso semanal coincide con un festivo"

Esta interpretación se basa en que el descanso semanal y el festivo tienen finalidades distintas: la recuperación física y la participación en celebraciones cívicas o religiosas, respectivamente.

No obstante, para los colectivos que trabajan de lunes a viernes, la compensación depende del convenio colectivo o de un acuerdo individual con la empresa, ya que, según precisa USO, "ninguna sentencia del Tribunal Supremo ha establecido con carácter general que, si un festivo cae en sábado, siempre exista automáticamente el derecho a disfrutarlo en otro momento".

El año 2026 también trae buenas noticias para el personal al servicio de la Administración General del Estado (AGE). Este colectivo de trabajadores públicos tendrá un día adicional de asuntos particulares, ya que el 15 de agosto, festivo nacional, coincide en sábado.

Tal como explica el preparador de oposiciones Jesús Cazorla, la normativa establece que "cuando algún festivo de carácter nacional coincida en sábado, se reconocerá un día adicional de permiso por asuntos particulares".

Cuando algún festivo de carácter nacional coincida en sábado, se reconocerá un día adicional de permiso por asuntos particulares"

Este día libre se suma a los conocidos como ‘moscosos’, que se originaron en 1983 para compensar la pérdida de poder adquisitivo de los funcionarios.

Alamy Stock Photo Puerta de Atocha-Almudena Grandes

Vacaciones y próximos festivos

Para quienes no tengan puente, una opción es cogerse por su cuenta un día de vacaciones. En España, el Estatuto de Trabajadores fija un mínimo de 30 días naturales de vacaciones, aunque este periodo puede aumentar según el convenio colectivo. Este mínimo legal se aplica a todos los trabajadores, sin importar si su jornada es completa o reducida.

Sin embargo, el trabajador no puede decidir unilateralmente sus vacaciones. El sistema español habla de un "mutuo acuerdo, de un diálogo con el trabajador para repartir los días", ya que "el trabajador no puede elegir, aunque la empresa tampoco puede obligar a unos días determinados, salvo que el convenio colectivo del sector especifique los días de obligado descanso".

Para el resto de trabajadores en España, el próximo festivo común será el 1 de mayo, Día del Trabajo. El calendario laboral de 2026 contempla un total de 14 días festivos, de los cuales nueve son comunes en todo el país. Los que quedan por disfrutar son el 15 de agosto (Asunción de la Virgen), el 12 de octubre (Fiesta Nacional), el 1 de noviembre (Todos los Santos), el 8 de diciembre (Inmaculada Concepción) y el 25 de diciembre (Navidad).