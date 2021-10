El Gobierno confía en el apoyo de sus socios para tramitar los Presupuestos

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha confiado en que sus socios prioritarios en el Congreso, entre ellos PNV y ERC, permitan la tramitación del proyecto de Ley de Presupuestos para 2022 y ha admitido que las negociaciones en las últimas semanas son "intensas" y van en la dirección de incrementar las inversiones territoriales.

"Entiendo que ambas formaciones (por el PNV y ERC) serán razonables y permitan la tramitación para que luego metan enmiendas", ha dicho durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que ha aprobado este jueves el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el próximo año.

Montero ha incidido en que las negociaciones transcurren con "normalidad" y ha señalado que las peticiones del PNV están en relación con políticas de inversión territorial o con proyectos estratégicos que podrían ser financiados con los fondos de reconstrucción europeos.

También en materia de comunicación donde el presupuesto podría contemplar un mayor gasto ordinario.

No obstante, fuentes del Ejecutivo han señalado a la prensa que las negociaciones con PNV y con ERC siempre son duras y que además el grupo parlamentario vasco plantea cumplir antes con los acuerdos de investidura en materia de competencias y transferencias, lo que ven razonable.

En este sentido, Montero ha incidido en que en la negociación presupuestaria con el PNV "no quita que se trata de una formación con otra relación con el Gobierno, en materia de transferencias por ejemplo".

"Los que apoyaron la moción de censura son socios prioritarios en el diálogo, aunque esto no quiere decir que se excluya a otros...y ojalá como en el presupuesto pasado contemos con la totalidad de los grupos a excepción de las fuerzas de derecha", ha afirmado tras recordar la oposición de PP, Vox y Cs a las cuentas.

Al respecto la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha lamentado que el PP ya plantee bloqueos y "noes" ante la ayuda al alquiler que contemplan los presupuestos o ante la nueva Ley de Vivienda, "la primera de carácter estatal que regula un derecho constitucional".

Ha criticado que los populares acusen al Ejecutivo de buscar el voto de los jóvenes de 18 años el bono cultural y ha señalado que si coincide con la edad de empezar a votar es porque esa edad es en la que "se incorporan al sector joven".

"Lo que pasa es que alguno solo piensan en adelantar elecciones", ha dicho Rodríguez que también se ha mostrado escéptica ante la negativa de algunas comunidades o ayuntamientos del PP como el de Madrid que han anunciado que no implementarán la nueva Ley de Vivienda.

"No tengo claro que cuando la ley esté aprobada, los que hoy dicen que recurrirán al Tribunal Constitucional o dicen que no la aplicarán, vayan a ser capaces después de explicar a la ciudadanía que no están dispuestos a hacerlo. Me atrevo a pronosticar que después no serán tantos", ha recalcado la ministra portavoz.

"Ahí se encontrarán con un problema grave al que tendrán que responder los que decidan no acomodarse a esta ley", ha puntualizado al tiempo que ha criticado que también dijeran que los de 2021 iban a ser los últimos y "hoy presentamos los de 2022".