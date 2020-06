El Gobierno catalán "no tira la toalla" tras la decisión de Nissan de cerrar la planta de Barcelona

La Consejeria de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat de Cataluña ha asegurado que "no tira la toalla" tras la decisión de Nissan de cerrar las plantas que tiene en Barcelona.

Lo ha sostenido su secretario general, Josep Ginesta, en el turno de preguntas de la rueda de prensa que ha dado para valorar los datos del paro y la afiliación a la Seguridad Social publicados este martes.

"Negamos la mayor y consideramos que es un error extraordinario que Nissan decida dejar una planta histórica como Motor Iberica, que llegó en 1923 a Cataluña y, por lo tanto, con una historia de casi 100 años", ha remarcado.

Ginesta ha defendido que "hoy por hoy no hay calendario" en el departamento sobre el cierre de las plantas y el despido de unos 3.000 trabajadores, y ha expuesto que no renuncian a convencer a la automovilística japonesa para que no lo haga.

También ha apuntado que no descartan convencer "a otras compañías o a quien sea" de que mantenga la tradición que han supuesto estas plantas de vehículos para Barcelona.