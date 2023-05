Gobierno aprueba dar avales para el 20 % de la hipoteca y construir 63.000 pisos públicos

(Actualiza la EC2278 con más datos)

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a una línea de avales del ICO que cubra hasta el 20 % del crédito hipotecario de familias con menores a cargo y jóvenes de hasta 35 años, y a financiar unas 43.000 viviendas públicas de alquiler asequible con 4.000 millones de euros de los fondos europeos.

También ha dado el visto bueno al plan para impulsar otras 20.000 viviendas en terrenos del Ministerio de Defensa, a través de la Entidad Pública Empresarial de Suelo Sepes, por un valor estimado de 620 millones de euros.

NO DEMONIZAR LA COMPRA

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha explicado -en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros- que los avales para financiar la entrada de una hipoteca están dirigidos a los "jóvenes y familias con deseo y voluntad de comprar vivienda, que tienen solvencia y capacidad financiera para ello, pero que no disponen del ahorro necesario para pagar la entrada que les solicita la entidad bancaria".

Raquel Sánchez ha vuelto a rechazar las críticas que han hecho sus socios de Gobierno y sus principales aliados parlamentarios a esta medida, y ha hecho hincapié en que "no se puede demonizar la compra" de vivienda y en que es una "buena medida que complementa a otras muchas" que está poniendo en marcha el Ejecutivo.

También ha negado que "pueda compararse" con el llamado programa "Help to buy (ayuda a la compra)" puesto en marcha hace años en Reino Unido y ha insistido en que "no puede leerse como una medida aislada".

"Es una medida oportuna y positiva, que no desvirtúa el objetivo y las prioridades del Gobierno", ha sostenido la ministra, que calcula que podrá beneficiar a unas 50.000 personas.

Con la nueva línea, será el ICO el que avalará esa parte que piden los bancos, que es el 20 %, aunque se puede llegar al 25 % si la vivienda es de calificación energética D.

Estos avales no tendrán coste para los beneficiarios y podrán solicitarse hasta el 31 de diciembre de 2025, prorrogable dos años más.

Los solicitantes deberán tener ingresos inferiores a 4,5 veces el Iprem y, el doble, si se trata de una pareja.

En el caso de que tengan menores a cargo, se incrementará un 0,3 % cada hijo y un 70 % más el límite de ingresos en familias monoparentales.

Asimismo se detallará un límite máximo del precio de la vivienda que se puede avalar y que será diferente en función de las comunidades autónomas, "porque no es el mismo precio de venta en Madrid o en Zamora".

620 MILLONES EN SUELO DE DEFENSA

Sánchez también ha dado cuenta de que su Ministerio comprará a Defensa 8 millones de metros cuadrados por un importe estimado de 620 millones de euros que le transferirá el Ministerio de Hacienda, en virtud de un convenio entre los tres departamentos.

Tras asegurar que se trata de una operación "muy ambiciosa", ha subrayado que con ella se pretende "movilizar todo el suelo disponible de Defensa" con el fin último de conformar un nuevo parque de 184.000 viviendas públicas en España, de las que 77.000 ya están en marcha.

Este acuerdo permitirá desarrollar más de 50 actuaciones en catorce comunidades autónomas, que se irán materializando con convenios por cada una de las actuaciones y que "serán más rápidas en los suelos que ya estén preparados", ha recordado.

FINANCIACIÓN A PROMOTORES INMOBILIARIOS

El Consejo de Ministros también ha autorizado a Transportes a firmar un nuevo convenio para crear otra línea ICO con 4.000 millones de euros de los fondos europeos para financiar actuaciones de promoción de unas 43.000 viviendas de alquiler asequible, a través de la construcción y rehabilitación de edificios.

Uno de los requisitos será que las viviendas formen parte del parque público por un plazo mínimo de 50 años y podrán beneficiarse tanto promotores públicos como privados.

A falta de conocer las condiciones y cómo se estructuran los pliegos, la Federación de Promotores Constructores de España (APCE), calificó hace unos días esta medida de "buena noticia", mientras que los partidos políticos a la izquierda del PSOE la han criticado por considerar que puede "hinchar la burbuja" de precios.