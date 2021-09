La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha señalado este viernes que el Gobierno apoyará a La Palma en su reposicionamiento como destino turístico, una vez que se recupere la normalidad tras la erupción del volcán.

Maroto ha dicho a los periodistas, con motivo de la presentación del libro The wine routes of the world (Las rutas del vino del mundo), que, en estos días, todo el Gobierno "está volcado y preocupado por ayudar a los afectados, desplegando todos los recursos".

A su juicio, la declaración de zona catastrófica que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado hoy que se hará el próximo martes en el Consejo de Ministros, va a permitir que lleguen las ayudas a los palmeros, siendo las necesidades habitacionales las más urgentes.

Maroto ha añadido que, después, "tendremos tiempo para analizar con el sector cuáles son los impactos en el turismo y poder también apoyarles en un reposicionamiento de la isla y que se pueda recuperar cuanto antes la normalidad".

Para la ministra, ahora mismo, lo importante es esa declaración de zona catastrófica y que lleguen las ayudas más inmediatas cuanto antes a los afectados y "esa es la urgencia, donde el Gobierno y todas las administraciones están volcando todos los esfuerzos".

El Gobierno y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, se pondrán a trabajar en cuanto pase el impacto de esta catástrofe natural para recuperar la normalidad y los flujos turísticos y reposicionar el destino porque es una isla que vive del turismo, ha agregado.

Aunque habrá aún días que serán duros y lo urgente es estar con los afectados y darles todo el apoyo que necesitan, Maroto espera que, una vez que pase esta catástrofe, las tres administraciones puedan ponerse a trabajar con el sector turístico, para empezar a hablar del futuro de la isla.

La ministra está convencida de que su futuro puede ser prometedor si se hacen bien las cosas y que las tres administraciones trabajan juntas porque, en su opinión, la isla "tiene una proyección, la tenía antes y la va a seguir teniendo". EFE

kot/may