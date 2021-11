Gobierno apela a la tranquilidad pese a restricción de vuelos con Sudáfrica

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha transmitido este viernes un mensaje de tranquilidad pese a la decisión de restringir los vuelos procedentes de Sudáfrica y Botsuana ante la nueva variante covid.

En una rueda de prensa conjunta con el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, tras reunirse con el Pacto por el Ferrocarril, la ministra ha recordado que esta decisión que será acordada el próximo martes por el Consejo de Ministros, se hace atiendo a las recomendaciones de la Comisión Europea.

La ministra ha precisado, no obstante, que aunque no se ha secuenciado ninguna variante hay que extremar las precauciones y ha añadido que no se descarta que antes del martes se pueda hacer una "aplicación inmediata" de estas restricciones con una orden ministerial que se está analizando.

Bélgica detecta el primer caso en Europa de la variante sudafricana

Estas medidas vienen a concretarse después de que las autoridades sanitarias de Bélgica detectaron el pasado 22 de noviembre un caso de la nueva variante sudafricana del covid-19, informó este viernes el ministro de Salud Pública, Frank Vandenbroucke, que pidió que "no cunda el pánico".

La paciente infectada es una mujer adulta joven no vacunada que desarrolló síntomas once días después de viajar a Egipto a través de Turquía y que asegura no haber tenido contacto con personas del sur de África, informó el Laboratorio Nacional de Referencia.

Sudáfrica confirmó este jueves la detección de una nueva variante del coronavirus, identificada como B.1.1.529, que posee múltiples mutaciones y que ha despertado "preocupación" entre los especialistas, aunque su impacto aún tiene que ser estudiado.

En total, hasta ahora, se han confirmado casos de esta variante en Sudáfrica, en Hong Kong (en un viajero procedente de la nación africana) y en la vecina Botsuana, así como en Israel.

La B.1.1.529 presenta más de una treintena de mutaciones y algunas de ellas son, según los científicos sudafricanos, motivo de preocupación por su posible impacto en la transmisibilidad y por su potencial capacidad de evadir la inmunidad o protección previa.