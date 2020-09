Gobierno y agentes sociales seguirán negociando el lunes la prórroga de ERTE

El Gobierno y los agentes sociales, patronal y sindicatos, seguirán negociando el próximo lunes 7 de septiembre, en la mesa técnica correspondiente, las condiciones para ampliar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por el COVID-19 más allá del 30 de septiembre.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado tras la reunión mantenida esta mañana en Palma de Mallorca que con ella "arrancan los trabajos técnicos ya, con fuerza y con una primera convicción de todos para no agotar los tiempos de negociación disponibles" alcanzando un acuerdo que sea "fino y preciso" para ser lo más eficaces posibles.

Díaz ha mostrado la intención del Gobierno de "definir muy bien todos los sectores y empresas para que nadie se quede atrás" y de poner en marcha los "mecanismos de protección cuanto fuere necesario", viendo "sector a sector cuáles son sus necesidades".

En la reunión ha estado presente también el ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, quien ha considerado el encuentro "útil" y "sustantivo" y ha confiado en que esta ampliación del sistema de los ERTE "aporte certidumbre a trabajadores y empresas que siguen afectados por la pandemia".

El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, ha resaltado que todas las partes buscan llegar a un acuerdo "lo más rápido posible" pero es necesario ampliar las medidas, más allá de los ERTE, dada la situación de algunos sectores como es el caso del turismo, y garantizar que lleguen a las empresas que más lo necesiten.

En línea con las peticiones de los sindicatos, el presidente de la patronal se ha mostrado a favor de mantener la cuantía de prestación extraordinaria de los trabajadores en un ERTE en el 70 % de la base reguladora, evitando que a partir del sexto mes se reduzca al 50 %.

También la ministra de Trabajo ha mostrado la "sensibilidad" del Gobierno ante esta situación, que fue generada por un cambio legislativo que introdujo el PP, y que están trabajando para cambiar porque "hay un clamor social en la calle".

La CEOE se sienta a la mesa de negociación con "vocación positiva y de ayuda" tratando de que "nadie se quede desatendido".

Por ello, van a proponer también en la mesa que se exonere del pago de las cotizaciones sociales "a las empresas que lo necesiten", aquellas que continúan con sus plantillas en la inactividad, y no a aquellas que ya los están incorporando.

"Un empresario no va a contratar a nadie porque le financien el coste laboral, pero uno puede tener problemas de liquidez si no tiene actividad" y tiene que abonar cotizaciones sociales, ha dicho el presidente.

Garamendi ha urgido al Gobierno a lograr un acuerdo cuanto antes, porque los empresarios necesitan certidumbre, y ha pedido lealtad para que les trasladen las medidas en la mesa de diálogo social y no se enteren por los medios de comunicación.

Así, ha avanzado que se ha quedado "en hablar" con el Gobierno sobre el tema de las bajas laborales para los padres que tengan que cuidar hijos en cuarentena aunque no hayan dado positivo y ha pedido abordar con seriedad y con una posición unificada dentro del Gobierno temas tan relevantes.

El presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, ha pedido al Gobierno en la reunión de esta mañana que "no espere al último minuto" para aprobar la extensión de los ERTE y le ha instado a que "ponga toda la carne en el asador ahora" porque no se puede "lamentar en otoño e invierno no haber hecho todo lo posible para salvar al tejido productivo".