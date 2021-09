El Gobierno abordará en 2022 una nueva regulación de horarios de trabajo

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha apuntado este jueves la intención de abordar el próximo año una nueva regulación sobre los usos del tiempo de trabajo y ha señalado que su apuesta pasa por una "formulación flexible" de la jornada.

Durante su intervención en la apertura de "Forúm 2021", Díaz ha señalado que se va a tratar de "una ley muy compleja que va a regular los usos del tiempo en el trabajo" y que, por tanto, va a cambiar la forma de organización de los trabajadores y empresas.

Todo lo que hago, ha añadido, lo hago en el seno del diálogo social y por tanto va a ser "una conversación de síntesis y equilibrios".

Díaz ha avanzado, no obstante, que la apuesta del Ministerio de Trabajo "no es por una formulación rígida de la jornada laboral".

"Creo que nuestro país, el mundo, no funciona con planteamientos rígidos, sino flexibles", ha señalado.

"Es un texto que va a ser muy importante, lo decía ahora mismo, tenemos que abordarlo de una vez, tenemos que incorporar los cuidados en el centro, si no, no podremos cambiar las cosas. También les digo que esto es una tarea para el año que viene, no para este año", ha explicado Díaz.

En España, la jornada viene regulada en el artículo 34.1 del Estatuto de los Trabajadores, que establece, entre otros puntos, que la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo será de cuarenta horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual.

Desde mayo de 2019, también está en vigor el registro de jornada que obliga a las empresas a registrar la jornada de sus trabajadores de forma diaria en aras de controlar excesos.