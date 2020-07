La Generalitat catalana reclama poder decidir sobre el fondo de reactivación europeo

El vicepresidente y conseller de Economía y Hacienda de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reclamado que Cataluña pueda decidir dónde destinar y cómo gestionar el fondo de reactivación europeo.

Lo ha dicho este viernes en el foro virtual 'Agenda 2030: from global emergencies to solutions at the regional level' organizado por Regions4, donde ha defendido que Cataluña es quien mejor conoce "las necesidades económicas y sociales del territorio".

Ha sostenido que el plan de reactivación económica que pondrán en marcha este julio estará "totalmente alineado" con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) de la Agenda 2030 de la ONU.

El vicepresidente catalán ha advertido de que para impulsar el plan de reactivación económica será necesario "disponer de la financiación adecuada" y ha valorado positivamente la puesta en marcha del fondo europeo de recuperación de 750.000 millones de euros anunciado por las autoridades europeas.

"Este no es el momento de la austeridad, sino que es indispensable hacer exactamente lo contrario: aplicar políticas expansivas", ha concluido.