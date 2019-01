Garrido rechazará la propuesta de los taxistas si pretenden eliminar los VTC

El presidente regional, Ángel Garrido, ha dicho que la Comunidad de Madrid estudiará "con mucho respeto" la propuesta que los taxistas han planteado este miércoles, pero ha avanzado que la rechazará "si lo que pretenden es eliminar a otro sector" como los vehículos de transporte con conductor (VTC).

Los taxistas madrileños encaran el décimo día consecutivo de huelga indefinida, en una jornada en la que entregan a la Comunidad de Madrid una nueva propuesta para regular el servicio de vehículos de transporte con conductor.

"Examinaremos con mucho respeto esa propuesta pero ya anticipo que si lo que pretende es eliminar a otro sector como los VTC, la respuesta es no", ha dicho Garrido preguntado sobre este asunto en un foro sobre justicia celebrado EN el Colegio de Abogados de Madrid, cuyo público ha aplaudido esta respuesta.

El presidente ha señalado que "algunas personas se han equivocado de reclamaciones, de interlocutores e incluso de siglo".

"El mundo cambia para todos, es muy complicado pretender parar el mundo porque a nosotros no nos venga del todo bien y porque nos tengamos que adaptar", ha comentado en alusión a los taxistas.

En su opinión, lo que hay que hacer son "procesos de adaptación a esos cambios".

Por otro lado, Garrido ha destacado que durante esta legislatura el Gobierno regional ha firmado "decenas de acuerdos con todos los sectores", como los bomberos, los médicos o los profesores.

"Jamás nos encontramos una situación donde aquellos con los que teníamos que negociar plantearan la eliminación de otro (sector), sino mejorar sus condiciones y pedir que sus derechos sean respetados", ha añadido.

Al respecto, Garrido ha insistido en que están "abiertos a la negociación con los taxistas y a cualquier colectivo en aquello que tenga que ver con el respeto a sus derechos, no con la eliminación al contrario".

"Eso no lo vamos a hacer. No vamos a ceder nunca a la coacción ni al chantaje, no lo vamos a hacer ni el día uno (de huelga) ni el diez", ha apuntado.