Garicano dice a Bruselas que Plus Ultra no es viable ni devolverá el rescate

El jefe de la delegación de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, Luis Garicano, ha asegurado este martes que Plus Ultra "no tiene capacidad para devolver" los 53 millones de euros del rescate aprobado por el Gobierno, una cuantía "desproporcionada" para una empresa ni estratégica ni viable.

En rueda de prensa, Garicano ha explicado las alegaciones presentadas a la Comisión Europea en el marco de la queja por las ayudas públicas de la compañía, y ha pedido que tanto el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, como los ministros de Transportes, Asuntos Económicos y Hacienda "den explicaciones claras, contundentes y urgentes" en España "por la gravedad" de los hechos.

Desde su punto de vista, Plus Ultra "no era una empresa estratégica para la economía española y estaba ya en crisis antes de la pandemia" de la covid, por lo que no cumpliría con los requisitos del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Pese a ello, el Gobierno dio luz verde el pasado marzo sin cumplir "con su deber de diligencia debida", ha dicho Garicano, que ve una "trama venezolana muy extraña" detrás del rescate.

"AYUDA ILEGAL" A UNA EMPRESA NO ESTRATÉGICA

A tenor de las alegaciones, "existen las suficientes sospechas" de que Plus Ultra "no cumple con las condiciones que motivaron la aprobación del Fondo de Capitalización y que se trató, por tanto, de una ayuda ilegal".

El eurodiputado de Ciudadanos considera que los documentos aportados por el Gobierno en este procedimiento refuerzan la idea de que la aerolínea "no reunía con los requisitos de elegibilidad necesarios", en concreto, "los de no ser una empresa en crisis antes del inicio de la pandemia, ser 'estratégica' y ser viable".

En su opinión, "llama la atención" que las autoridades españolas argumenten que Plus Ultra es estratégica "cuando su cuota de mercado dentro de las 20 compañías con licencia de clase A es únicamente del 0,2 %", o del "0,1 % en 2019" si se tiene en cuenta el total de aerolíneas que operan en España.

También que, en un sector que emplea a más de 430.000 personas, se rescate a una empresa que "sólo era responsable de 403 a finales de 2019, de los cuales 93 eran temporales".

Así, incluso teniendo en cuenta los 2.200 empleos indirectos que dice generar, "Plus Ultra daría empleo únicamente al 0,5 % de todos los trabajadores", una muestra más de que "no es estratégica o sistémica".

Garicano defiende además que la desaparición de la aerolínea "no afectaría al tráfico de pasajeros de esas rutas ni supondría un obstáculo a las conexiones" con Perú, Venezuela y Ecuador.

De hecho, apunta, "las propias autoridades españolas reconocen que lo más probable es que la demanda desatendida fuese capturada por otras compañías latinoamericanas".

Mención especial dedica a la "evidente desproporción de la ayuda concedida", al tiempo que denuncia que la ayuda estatal concedida "supone multiplicar casi por 8 veces el nivel de endeudamiento" de la aerolínea a principios de 2020.

MANIOBRA CONTABLE

Del mismo modo, el eurodiputado pone en duda que los problemas de Plus Ultra procedieran únicamente de la crisis del coronavirus, y entiende que la compañía habría incurrido en "maniobras contables".

Para ello, se basa en los estados financieros de la aerolínea, que a diciembre de 2019 acumulaba 13,4 millones en pérdidas, lo que habría hecho que expirara más de la mitad del capital social suscrito, 19,2 millones.

En esta situación, habría sido catalogada como "empresa en crisis", lo que le habría apartado de recibir este tipo de ayudas.

Pero con el objetivo de eludir esta declaración, expone Garicano, Plus Ultra incorporó un préstamo participativo de 6,3 millones de euros concedido por Panacorp, empresa radicada en Panamá, paraíso fiscal.

Según sus averiguaciones, este préstamo, que en ningún caso sería considerado válido por las principales normas de derecho europeo, es además "simulado, porque 4 millones se tenían que quedar como garantía".

Por tanto, una "imagen fidedigna requería haber tenido en cuenta únicamente el capital social, excluyendo el préstamo participativo de Panacorp".

FALTA DE DILIGENCIA

Garicano carga contra la falta de diligencia del Gobierno, que debería haber prestado más atención "cuando de acuerdo a información pública, el accionariado de la empresa ha estado supuestamente vinculado a tramas de corrupción y blanqueo de capitales, y la procedencia del préstamo es opaca".

"Sólo una maniobra de ingeniería contable puede esconder la situación en la que se encontraba Plus Ultra en diciembre de 2019 y su probable desaparición en el corto o medio plazo", continúa el documento, que resalta cómo ésta "era tan mala que la SEPI reconocía que (...) no había podido acceder a ninguna otra línea de crédito".

Con estos datos, el eurodiputado de Ciudadanos, que ha indicado que se anunciarán "más medidas" sobre este asunto "en el futuro próximo", cree que la aerolínea no devolverá los 53 millones del rescate.

"Su plan de viabilidad espera pérdidas de 34,6 millones entre 2020 y 2022. Me parece que no hay opción a que lo devuelvan", ha insistido.