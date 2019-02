Garicano (Cs) cree que "España no está preparada para la desaceleración"

El responsable económico de Ciudadanos (Cs), Luis Garicano, opina que España "no está preparada" para afrontar la desaceleración que, en su opinión, se ha confirmado este jueves con el dato del crecimiento del 2,5 % del producto interior bruto (PIB) en 2018, una décima menos de lo previsto por el Gobierno.

"Ha habido un menor crecimiento del previsto, la economía se está desacelerando, como expliqué ya este verano, y creo que España no está preparada para esa desaceleración; tenemos que hacer un esfuerzo para prepararnos", ha dicho en declaraciones a Efe.

Garicano, quien hoy presenta en Sevilla su último libro "El contrataque liberal", ha resaltado que existen "incertidumbres políticas internacionales importantes debidas al populismo" que condicionan el crecimiento económico, como la tensiones comerciales de Estados Unidos, la situación política de Italia, o el "brexit" en el Reino Unido.

En España, ha añadido, se suman otras incertidumbres políticas derivadas de "un Gobierno que se apoya en unos partidos que quieren que España fracase, un Gobierno que no da ninguna tranquilidad a nadie".

En su opinión, estas incertidumbres políticas que "no son buenas para la economía" y en España se han agravado porque el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha presentado unos presupuestos "que vulneran la Ley de Estabilidad Presupuestaria, no son creíbles, porque prevén trece meses de ingresos para cubrir doce meses de gastos y no aumentan la confianza en la economía".