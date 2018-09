Garea reclama que el presidente de EFE sea elegido por el Parlamento

El presidente de la Agencia EFE, Fernando Garea, ha reclamado hoy una reforma legal para que la presidencia de este medio de comunicación público sea designada por el Parlamento -como RTVE- y no por el Gobierno, de manera que se desgubernamentalice la agencia.

"La presidencia de EFE quiere impulsar con todos los grupos políticos una proposición de ley en el Congreso para la elección parlamentaria y por consenso del próximo presidente de la agencia, como ya ocurre con medios públicos similares como RTVE", ha anunciado Garea en el Foro de la Nueva Comunicación.

A su juicio, "no tiene sentido" que el mecanismo de elección de la dirección de medios públicos difiera, que al presidente de Radiotelevisión Española lo elija el Parlamento y al de EFE lo designe el Gobierno.

"Me gustaría recalcar algo que a veces se confunde: EFE no es parte del Gobierno. Ser agencia pública no es lo mismo que ser agencia oficial", ha aseverado.

Para ello ha solicitado la implicación de todos los grupos parlamentarios, cuyo apoyo recabó antes de aceptar su actual cargo, un consenso que considera "vital", más aún, ha dicho, si se pretende una gestión profesional a cargo de un periodista en un momento de especial fragmentación política y parlamentaria.

"Obviamente, serán los propios grupos quienes decidan de qué forma se lleva a cabo, en qué plazo y con qué mecanismo de designación", ha precisado Garea, que ha incidido en que a él no le corresponde decidir si el procedimiento debe ser por concurso público.

"Mi labor es impulsar el compromiso de los grupos para la reforma", una modificación urgente para evitar "la tentación de utilizar la agencia como arma de partido o Gobierno".

En este sentido, ha emplazado a todos los grupos a una reunión conjunta para poner en marcha esta modificación y ha asegurado que la predisposición política es positiva.

"Igual mañana consigo que se reúnan e igual este mismo mes reforman la ley y el siguiente eligen a un nuevo presidente que no sea yo (...). Si tengo que volver a los pasillos del Congreso -como periodista- no tengo ningún problema, el día que termine en EFE me buscaré la vida igual que he hecho siempre", ha destacado.

Su propósito mientras ocupe la presidencia de la agencia pública es "ponerla al día ante los nuevos retos y las nuevas audiencias".

Una de sus principales reivindicaciones es que la SEPI "flexibilice" su posición y permita contratar y mejorar las condiciones de los trabajadores puesto que su plantilla en España se ha reducido a la mitad desde la crisis económica.

"No hay derecho a cómo está EFE (...) aún así sigue cumpliendo su función mucho más que con dignidad", ha opinado.

También ha urgido al Ejecutivo a aprobar el decreto por el que EFE será reconocida como Servicio de Interés Económico General (SIEG) con lo que la agencia ganará seguridad jurídica y ha matizado que en estos días "se están cerrando los flecos" para normalizar y baremar la aportación pública, que dependerá de los presupuestos generales.

"EFE no es una empresa de pérdidas y ganancias porque tiene una serie de intangibles que no se pueden meter en un balance de cuentas", ha detallado.

"No nos podemos permitir no cuidar esa herramienta de expansión de la lengua, de puente con el resto del mundo y, también, de influencia política y económica", ha agregado.

Como "firme" defensor de la igualdad y la paridad, Garea ha anunciado que pondrá en marcha un nuevo Plan de Igualdad en la agencia y dará prioridad a "productos informativos que tengan que ver con el feminismo".

"Lo digo por convicción pero es que estamos absolutamente obligados a hacerlo (...) Lo lamentable es que no se haya hecho hasta ahora, que no exista paridad, que haya menos mujeres en cargos directivos y que no haya un protocolo y mecanismos de control para evitar un lenguaje sexista", ha enfatizado.

También ha dicho que la participación y la transparencia serán ejes de su actuación.

Y ha vuelto a insistir en que el periodismo debe ser riguroso, creíble y tener la única pretensión de contar lo que ocurre. "De eso estamos muy necesitados (...). Al periodismo sólo lo salva el periodismo", ha concluido.