Garamendi sobre retraso en la investidura: "En las empresas esto no pasaría"

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha asegurado este miércoles que las dificultades que se está encontrando el líder del partido más votado, el PSOE, para ser investido presidente están llevando a un retraso en la formación de Gobierno que "en el mundo de las empresas, no pasaría".

Así de claro ha sido el líder de los empresarios, en declaraciones a los medios antes de participar en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, en el que ha presentado al presidente de la patronal catalana Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre.

Garamendi ha asegurado que los empresarios "saben hacer las cosas con rapidez y se marcan tiempos" y ha confiado en que se constituyan "de una vez por todas" todos los Gobiernos autonómicos, municipales y el nacional.

Respecto a cuál ha de ser el color o colores del Gobierno de España, Garamendi ha asegurado que "aceptarán" la solución final que alcance el partido más votado y que "trabajará con lealtad institucional", si bien ha manifestado su preferencia por "la estabilidad y la moderación".

Una repetición de las elecciones sería "un fracaso" para Garamendi, por lo que ha instado a las partes a que aborden las negociaciones con responsabilidad, algo en lo que ha coincidido el presidente de Foment.

Sánchez Llibre ha considerado que hay un partido que ha ganado las elecciones, por lo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debería presentarse a la investidura y los grupos que "no quieran una repetición de elecciones" deben abstenerse y posibilitar la formación de Gobierno en primera o segunda votación.

"Estoy convencidísimo de que no se van a repetir elecciones generales", ha dejado claro el líder de Foment, una opción que no contempla porque los empresarios no se lo pueden permitir.