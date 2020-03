Garamendi pide diálogo y estudiar posibles medidas económicas por coronavirus

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha pedido "tranquilidad" y "ser responsables" en relación con el coronavirus, y ha demandado diálogo social y también que se planteen posibles medidas en el ámbito económico, porque no se trata solo de una crisis sanitaria sino que puede afectar a empresas.

Garamendi, que ha participado en un foro en Santander, ha considerado que en relación con este problema lo que hay que hacer es transmitir "tranquilidad".

El presidente de la CEOE ha agradecido su comportamiento a las autoridades sanitarias y a los ministerios de Economía y Sanidad y, de este último, ha afirmado que está actuando "con seriedad" y "con criterio".

También ha opinado que el Ministerio de Trabajo "ha cometido algún error que se enmendará" pues, a su entender, se han planteado una serie de normas "que tienen poco que ver con lo que podría pasar en caso de mayor riesgo".

Ha señalado que la patronal y los sindicatos habían pedido sentarse en la Mesa de Diálogo Social porque, aparte de las repercusiones sanitarias, había que valorar otras, por ejemplo en la economía y las empresas. "No solo cuidar de las personas, sino también de las empresas, que son las que crean valor y empleo", ha comentado.

"No entendemos cómo sin consultar sacan una serie de medidas, que además entendemos que realmente no están en el problema real. Están hablando de cosas, Erte y cuestiones que están en la ley, y para eso no hace falta hacer ningún papel", ha advertido Garamendi.

Según ha recordado, "el ERTE lo pagan las empresas". "Hombre, si tienes que hacer un ERTE como consecuencia de algo excepcional, habría que verlo. (...) Que desparezca la empresa porque te digan que tal y tengas que pagar a gente que no está enferma, eso no es una IT (Incapacidad Temporal)", ha explicado, antes de insistir en que, a su juicio, lo que hay que hacer es "sentarse" y ver qué se hace.

El presidente de la patronal ha subrayado que los empresarios no quieren que "nadie se ponga enfermo", pero tampoco que "al libre albedrío se puedan cerrar fábricas y crear alarma".

Además, en opinión de Garamendi, "se ha puesto una alerta" cuando "por otro lado Sanidad" lo que pide en el caso de las empresas es "prudencia, moderación y tranquilidad".

La CEOE quiere "sentarse en la Mesa (del Diálogo Social)" y que "haya una coordinación". "Incluso de Moncloa lo han transmitido así", ha apostillado, antes de añadir que la patronal no quiere "líos" ni "pegarse con nadie".

Lo que también ha repetido Garamendi es que hay que ser "responsables" en los mensajes que se lanzan y, como ejemplo, ha enfatizado que el turismo es un sector "fundamental" en España y que se corre el riesgo de que las reservas caigan "en picado".

También critica planteamientos como que en la empresa alguien diga que hay un riesgo "y nos vamos todos", porque "habrá que ver los protocolos".

Ha reiterado que lo que hay que trasladar a la sociedad es "calma y tranquilidad". "Estamos para ayudar y para colaborar", ha afirmado.