Garamendi ve "importante" que Díaz esté dispuesta a alargar los ERTE hasta 2021 en sectores que lo necesiten

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha afirmado que cree que es "importante" que la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, esté dispuesta a prorrogar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) hasta 2021 para los sectores más afectados por la crisis del Covid.

Así lo ha señalado en una entrevista a Radio Nacional recogida por Europa Press, tras ser preguntado por las declaraciones que la ministra hizo ayer en una entrevista a 'Financial Times'.

Garamendi ha puesto en valor la importancia de esta herramienta, que ha servido como "vasos comunicantes" para proteger el empleo y los trabajadores.

"Ahora hemos trabajado en los expedientes de regulación por causas operativas o económicas (ETOP) y es cierto que, cuando llegue septiembre, nos reuniremos para hablar de ello, pero es posible que todavía haya algún sector entonces donde esta herramienta haya que utilizarla de otra manera para que con la flexibilidad que ofrece se pueda controlar", ha añadido.

El presidente de la CEOE ha remarcado que los ERTE han llegado a proteger a más de 3,5 millones de personas y que, en la actualidad, todavía protege a 1,7 millones. "Esta herramienta ha funcionado y está funcionando", ha apostillado.

Preguntado sobre los sectores más afectados, Garamendi ha hecho hincapié en que hay muchas actividades vinculadas a otras actividades, como por ejemplo las fábricas de fuegos artificiales vinculadas a las fiestas, que "lo están pasando mal". "Se hablarán de sectores que se pueden identificar, como el turismo, pero hay muchos sectores afectos a estas actividades que pueden estar muy perjudicados", ha resaltado.

IMPUESTOS

Respecto a la subida de impuestos, Garamendi ha explicado que cuando se habla de menor presión fiscal en España no se tiene en cuenta la economía sumergida o el fraude fiscal, que ronda el 24% del PIB, hecho que en el resto de Europa es del 13%.

"Combatamos la economía sumergida. No solo es una insolidaridad, sino que es competencia desleal con la que gente lo que hace bien, las pymes y, sobre todo, los autónomos", ha incidido, tras apuntar que "de la crisis no se sale con más impuestos".

Garamendi cree que la propuesta de Fedea de aplicar un recargo temporal en el IRPF para financiar los gastos públicos por el coronavirus es "un error". "Estamos viendo que en otros países se está planteando lo contrario. Respeto las opiniones de los demás, pero pensamos que no es el camino", ha añadido.

Desde su punto de vista, el camino consiste en reactivar la economía, puesto que, cuando se haga, se empezará a pagar y cree que si no se va en esta línea, "se conseguirá un efecto contrario".

Sobre la investigación de trabajo para reconocer qué empresas han usado los ERTE de manera fraudulenta, el líder de los empresarios ha subrayado que no va a defender al que lo hace mal y que espera que la Inspección de Trabajo "haga lo que tenga que hacer".

No obstante, ha pedido que no se hable tan genérico de que son los empresarios los que lo hacen mal, porque "no todos lo hacen mal". "Habrá algunos que lo hagan, posiblemente", ha destacado.

Por otro lado, ha dicho que la ampliación de 50.000 millones de las líneas ICO aprobadas el pasado viernes "ha sido adecuada y ha ido en la dirección correcta". No obstante, ha señalado que a los empresarios le hubiese gustado que el aplazamiento de los impuestos se hubiese hecho para más empresas y no solo para las que facturan 600.000 euros.

Por último, sobre el teletrabajo ha dejado claro que ahora habrá que hablar de este tema con más urgencia, pero que en estos momentos la innovación es "la clave". No obstante, ha dejado claro que este debe ser un tema a tratar con los agentes sociales y ha criticado que se enterasen del borrador que se puso a consulta pública por los medios de comunicación. "El diálogo social es clave, pero pensamos que tiene que ir por los cauces habituales", ha añadido.