Garamendi, dispuesto a negociar con sindicatos cambios en la reforma laboral

PATRONAL CEOE

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, asegura que está dispuesto a sentarse a negociar con los sindicatos para "mejorar" determinados aspectos de la reforma laboral, como la prevalencia de los convenios, la ultraactividad y la subcontratación.,"El no es no, a mi no me va", sentencia Garamendi en una entrevista con Efe, preguntado por si la patronal estaría dispuesta a ceder ante los cambios que reclaman los sindicatos en aras de un acuerdo que les permita avanzar en