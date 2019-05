Garamendi dice que el registro de jornada es "como matar moscas a cañonazos"

REGISTRO JORNADA

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha afirmado este viernes en León que la implantación en las empresas del registro de la jornada laboral "no se entiende bien porque es como matar moscas a cañonazos".,"Cuando estamos hablando de flexibilidad, conciliación de la vida familiar, globalización y digitalización, así como de nuevos empleos, aplicar criterios del siglo XIX sinceramente no lo entendemos muy bien desde la patronal, lo que no significa que no haya que evita