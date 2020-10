Garamendi dice que el impuesto a las grandes fortunas "no es rentable" y avisa de que habrá muchos traslados

Ve "inaceptable" que miembros del Gobierno discutan o planteen si la Corona es efectiva o no

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha dejado claro este lunes que el impuesto a las grandes fortunas "no es rentable", porque con esta medida cree que no se recauda, y ha alertado de que se va a conseguir que muchas personas se planteen trasladarse de domicilio.

Así lo ha señalado durante su intervención en el XXIII Congreso Nacional de la Empresa Familiar, donde ha dejado claro que las empresas tienen que ganar dinero para gestionarse bien y tener sus recursos.

"¿Cuántos accionistas son jubilados? Cuidado con este caos, porque esto provoca que la gente no quiera montar empresas, ya que no tiene estímulos para hacerlo", ha avisado.

Sobre fiscalidad, ha hecho hincapié en que no es cierto que en España la recaudación sea menor que en Europa. "Cuando divides la recaudación fiscal por el número de españoles es verdad que la presión fiscal es menor, pero cuando la divides por el número de españoles que pagamos, la presión fiscal es muchísimo mayor, porque en Europa la economía sumergida es un 13% y en España es un 24%", ha añadido.

Para el presidente de la patronal, "parece que hay una especie de obsesión de capar cualquier aspecto de generación de riqueza". De hecho, ha apostillado que si una empresa funciona bien y tiene su RSC, está dando trabajo y creando riqueza, "el empresario tiene todo el derecho a ganar dinero y tiene que ganarlo".

LA EMPLEABILIDAD ES CLAVE

Preguntado por los cambios en el mercado de trabajo, Garamendi ha afirmado que la empleabilidad es clave, al igual que la adaptabilidad. "Tenemos que ver un trabajo donde todo el mundo sea más empleable, en el buen sentido, con más formación y mucha adaptación", ha subrayado.

Así, cree que si la reforma del mercado laboral se hace bien, el empleo "va a estar bien no solo en una empresa, sino en los sectores". De hecho, considera que un sector puede aportar mucho cuando alguien es conocedor de su propio empleo.

En este punto, ha incidido en la importancia de la formación dual y en ver cómo se puede ajustar. También ve importante que haya un cambio profundo en "el mundo universidad", pero también cree que la formación debe ser continua.

Por otro lado, ha destacado que los fondos de Bruselas deben ir acompañados con reformas estructurales y que "va a ser difícil que funcione si no hay reformas potentes en España". "Te doy dinero pero te exijo cosas y de estas cosas estamos hablando muy poco", ha criticado, tras dejar claro que se deben hacer los deberes.

"Tan importante es lo que tenemos que hacer como las cosas que tenemos que cambiar para que haya una estructura razonable de país", ha remarcado, tras insistir en que el cambio de estructura económica no se hace en una sola región y pedir que se dejen de lado los gastos estructurales. "Queremos que se arreglen las cosas, pero a problemas coyunturales, arreglos coyunturales", ha añadido.

Sobre el nuevo estado de alarma que se podría prolongar hasta el 8 de mayo, Garamendi ha apuntado que comparten las medidas, pero no los plazos, y ha afirmado que le gustaría que se revisase de forma más periódica. "Esto es coyuntural, no decimos que no apoyemos las medidas, pero, por ejemplo, ¿qué hacemos con la Semana Santa? ¿Nos la cargamos porque planteamos este plazo de mayo? Es una auténtica barbaridad", ha reflexionado.

DEFENSA DE LA CORONA

Preguntado sobre qué se le puede pedir a la política para dar confianza, el presidente de los empresarios ha apuntado que la estabilidad es clave, al igual que hacer respetar la Constitución y la Corona.

"Es inaceptable que por parte de miembros del Gobierno discutan o planteen si la Corona es efectiva o no, cuando todos sabemos lo efectiva que es, al igual que es inaceptable que en el resto de Europa pregunten qué está pasando", ha señalado, tras afirmar que también son inaceptables muchos de los debates que se están viviendo. En este punto, Garamendi ha pedido también que haya unidad.